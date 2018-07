di Mattia Esposito

RIETI - La seconda edizione del Coriandolo Summer Sport è pronta ad entrare nel vivo. Per quanto riguarda il basket ed il beach volley si sta ultimando la fase a gironi, che si concluderà la prossima settimana, nella quale verranno anche decisi gli accoppiamenti della fase ad eliminazione diretta. Scattano invece lunedì i quarti di finale del torneo di calcio a 5: i primi due si giocheranno proprio lunedì alle 22 ed alle 23, gli altri il giorno successivo, sempre allo stesso orario. Dopo gli spareggi ieri decise quindi le otto qualificate, tra le quali c'è anche il Ci Vuole Un Senso, vincitrice lo scorso anno.



IL PROGRAMMA DEI QUARTI

Ci Vuole Un Senso - Bonobo (lunedì, ore 22)

Officina Meccanica Mattei - Gli Amici Del Bomber (lunedì, ore 23)

Goldbet - Tigers (martedì ore 22)

Buonasera Lieve - BabadookPlanetWin365 (martedì ore 23)



GLI ALTRI SPORT

Questi I risultati delle gare disputate ieri nel beach volley:

Atletico Myosotis - Atletico Ma Non Troppo 2-0

Grande Giappone - Atletico Myosotis 2-0

Nel basket disputata invece una sola partita, con vittoria del GoodFellas per 124-87 contro gli Harlequins

Sabato 7 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:29



