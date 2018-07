di Mattia Esposito

RIETI - Si giocheranno questa sera le finali della seconda edizione de Coriandolo Summer Spor sia nel Futsal che nel basket e nel beach volley. Proprio nel beach volley si inizia alle 21.45 con quella per il terzo posto, a seguire quella per il primo. Nel basket invece quella per il terzo è fissata alle 21.30, a seguire quella per il primo, stessi orari anche per il futsal. Questo il programma completo della serata:



BEACH VOLLEY

21:45 3/4 posto Akai- Punto Secur

22:30 1/2 posto Grande Giappone- Hendrick’s Team



BASKET

21:30 3/4 posto Gvng- Harlequins

22:30 1/2 posto Usa Store- Goodfellas



FUTSAL

21:30 3/4 posto Officina Mattei- Buonasera lieve

22:30 1/2 posto Ci vuole un senso- Tigers



A seguire ovviamente tutte le premiazioni, sia individuali, sia di squadra.

