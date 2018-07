di Mattia Esposito

RIETI - Grande successo anche per la seconda edizione del Coriandolo Summer Sport, che si è chiusa sabato con il gran finale. Tutto in una sera, con le finali di calcio a 5, beach volley e basket. Alla fine tutte le premiazioni, sia di squadra, sia individuali. Nel calcio a 5 sono i calci di rigore a sorridere al Ci Vuole Un Senso, che supera dopo una bella partita i Tigers. Nel beach volley primo posto per Hendrick’s Team, che batte in finale il Grande Giappone. Terzo classificato Punto Secur. Nel basket la finale ha visto trionfare Usa Store, che si è imposto nettamente in finale contro i Goodfellas, nella finalina per il terzo posto la spunta invece Gang. Nel futsal sono arrivati anche i premi individuali: miglior portiere Riccardo Gentileschi del Tigers, miglior giocatore della finale a Jacopo Di Lorenzo del Ci Vuole Un Senso, capocannoniere ad Andrea Romano di Officina Meccanica Mattei, che ha chiuso invece al terzo posto vincendo la finalina. Va cosi in archivio, dopo circa un mese, anche la seconda edizione del Coriandolo Summer Sport, che sta diventando oramai un punto di riferimento per l’estate reatina.

Marted├Č 17 Luglio 2018



