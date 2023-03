Lunedì 20 Marzo 2023, 00:10

RIETI - Al via da questa settimana le Giornate di prevenzione sulla salute della donna e sulla medicina di genere, organizzate dalla Asl di Rieti con i sindaci del Reatino: due mesi di appuntamenti di informazione, sensibilizzazione e screening gratuiti effettuati nei Comuni della provincia, in un ambulatorio sanitario mobile. Si parte domani da Labro, per poi raggiungere diversi Enti in tutta la provincia, con consulti specialistici e screening gratuiti. L’iniziativa vede l’ambulatorio mobile insieme a una équipe multispecialistica, con la collaborazione degli infermieri e delle ostetriche di comunità.

Le modalità. Tra le prestazioni che verranno eseguite ci sono: prenotazione degli screening oncologici (mammografia, colon retto, cervice uterina), test con prelievo dell’Hcv (epatite C), test con prelievo della vitamina D, prenotazione della vaccinazione Hpv (papilloma virus), consulti specialistici. Durante le iniziative, spazio alla sensibilizzazione (con materiale informativo) sulla prevenzione della salute della donna e sulla medicina di genere, sull’adozione di corretti stili di vita, sulla sicurezza alimentare e nutrizione e sulla donazione di sangue, in collaborazione con Avis Rieti.

I luoghi. Le Giornate di prevenzione inizieranno domani a Labro (orario 9-13, come negli altri Comuni salvo diversa indicazione, in piazza Nobili Vitelleschi), per poi proseguire a Rocca Sinibalda (22 marzo, piazza della Vittoria), Casperia (23 marzo, piazza Oddo Valeriani), Belmonte (24 marzo, piazza Aldo Moro, località Terze Ville), Poggio San Lorenzo (25 marzo, parcheggio via Casette), Colle di Tora (28 marzo, campo sportivo in via dello Sport), Borgo Velino (29 marzo, piazza Umberto I), Poggio Bustone (31 marzo, largo Caduti di Nassirya), Montopoli (3 aprile, via Roma, località Fuori Porta), Ascrea (4 aprile, piazza San Rocco), Rivodutri (5 aprile, piazza Municipio), Collalto (6 aprile, piazza Marconi), Collegiove (7 aprile, via Roma), Leonessa (8 aprile, piazza VII aprile), Monteleone (11 aprile, piazza XXIV Aprile), Casaprota (12 aprile), Borbona (13 aprile, piazza Martiri IV Aprile), Cittareale (14 aprile, località Ricci), Roccantica (18 aprile, piazza San Valentino), Poggio Catino (19 aprile, piazza Indipendenza), Contigliano (22 aprile, piazza Falcone e Borsellino), Posta (23 aprile), Toffia (2 maggio, piazza Umberto I), Borgorose (5 maggio, h.9-16, piazza San Francesco a Corvaro), Scandriglia (6 maggio, largo Santa Lucia Filippini), Antrodoco (8 maggio, poliambulatorio Asl in piazza Martiri della Libertà), Amatrice (10 maggio, Pass in frazione Villa San Cipriano), Magliano Sabina (11 maggio, viale VIII Giugno), Poggio Mirteto (23 maggio, distretto in via Finocchieto), Passo Corese (26 maggio, piazza della Libertà).