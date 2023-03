8 marzo: screening e open day gratuiti con esami, presentazione progetti su medicina di genere

RIETI - Attivazione di nuovi servizi sanitari e socio assistenziali, screening gratuiti e Open day con esami diagnostici e visite specialistiche, presentazione di progetti sulla medicina di genere e tanta informazione e sensibilizzazione: quest’anno, in occasione dell’8 marzo – Giornata internazionale della donna - la Asl di Rieti, in collaborazione con il Comune di Rieti, il Comune di Fara in Sabina, il Comune di Contigliano, le associazioni Il nido di Ana ODV, Alcli e Alcli Donna, l’Almar e l’Avis di Rieti ha deciso di organizzare l’Evento “La salute delle Donne …in cammino” un percorso a tappe che, coinvolgendo le sedi Asl e le piazze del capoluogo e del territorio provinciale, da simbolo delle conquiste civili diventa l’occasione per promuovere la tutela della salute femminile.

Si parte alle 9.30 dalla sede del Distretto Sanitario di Passo Corese (via G. Garibaldi 17) dove si svolgerà l’inaugurazione del secondo sportello antiviolenza del territorio della provincia di Rieti nato dalla collaborazione con l’associazione Il Nido di Ana Odv. Il primo sportello antiviolenza è già attivo da alcuni mesi presso il Consultorio familiare di via del Terminillo a Rieti.

Dalle 11 alle 17 presso piazza Vittorio Emanuele II, grazie alla presenza di un ambulatorio mobile sarà possibile eseguire gratuitamente: test della vitamina D, prenotazione Pap-test, rilevazione dei parametri vitali, rilevazione glicemia, raccolta adesione ai percorsi di screening oncologici, promozione della donazione del sangue in collaborazione con l’associazione Avis comunale Rieti, informazione su corretti stili di vita, tutela e prevenzione della salute della donna in collaborazione con l’associazione Alcli e informazione e sensibilizzazione sul Percorso nascita Asl Rieti.

Alle 12 presso la sala consiliare del Comune di Rieti si svolgerà la presentazione del progetto realizzato dalla Asl Rieti in collaborazione con Alcli e Alcli Donna dal titolo "Movimento e’ Benessere" dedicato alle donne con neoplasia della mammella.

Dalle 8 alle 14 presso i servizi di Diabetologia e Reumatologia del Presidio ospedaliero di Rieti (secondo piano – blocco sud) si svolgerà un Open Day durante il quale verranno eseguiti gratuitamente, l’esame della Moc (Mineralometria Ossea Computerizzata – in collaborazione con l’associazione Almar), lo screening del diabete e visite specialistiche diabetologiche e reumatologiche. Per effettuare tali screening sarà necessario prenotarsi chiamando lo 0746/278581 dalle ore 13 alle ore 14.

Al domicilio dei pazienti Durante la giornata gli operatori dell'Assistenza Domiciliare Integrata 'ADI' e gli infermieri e le ostetriche di comunità distribuiranno al domicilio delle pazienti una Guida informativa dal titolo: "Prevenire è curare – guida all’uso e non all’abuso delle attività di prevenzione".

Dalle 12 alle 16 presso piazzale degli Eroi a Contigliano verranno eseguite consulenze specialistiche gratuite e distribuzione di materiale informativo su sicurezza alimentare e nutrizione, prevenzione malattie infettive in gravidanza e rischi del consumo di alcol in gravidanza.

Dalle 9 alle 14 all’ingresso del Presidio ospedaliero di Rieti, presso tutte le sedi di Distretto, la Casa della Salute di Magliano Sabina e i Pass di Amatrice e Accumoli verranno installati dei Desk informativi con operatori dedicati che distribuiranno una Guida informativa dal titolo: "Prevenire è curare – guida all’uso e non all’abuso delle attività di prevenzione".

Dalle 9 alle 13 presso gli Ambulatori infermieristici del territorio (Distretto Rieti 1 via delle Ortensie, Antrodoco, S. Elpidio, Leonessa e Pass Accumoli. Distretto Rieti 2 via Finocchieto Poggio Mirteto, Passo Corese, Casa Salute Magliano Sabina) verranno eseguiti screening gratuiti: test della vitamina D, prenotazione Pap-test, rilevazione glicemia, rilevazione parametri vitali, raccolta adesione percorsi di screening oncologici, distribuzione materiale informativo su tutela e promozione della salute della donna.

Dalle 8 alle 18 presso il Consultorio familiare di Rieti in via del Terminillo, 42 blocco 5, Distretto Rieti 2 via Finocchieto Poggio Mirteto, Casa della Salute di Magliano Sabina verranno eseguiti gratuitamente Pap-test e consulenze ostetriche.

Dalle 8 alle 18 presso l’Ambulatorio ginecologico del Presidio ospedaliero di Rieti (area ambulatoriale - piano terra) verranno eseguite gratuitamente valutazioni sulla riabilitazione del pavimento pelvico.

L’evento dell’8 marzo “La salute delle Donne …in cammino” farà da apripista ad una serie di iniziative dedicate alla prevenzione e promozione della salute della donna che la Asl di Rieti sta predisponendo con i Sindaci dei comuni del reatino nel solco della collaborazione interistituzionale avviata negli ultimi anni e che si svilupperanno nel corso del mese di marzo ed oltre.

Infine, un ringraziamento particolare va all’Istituto Elena Principessa di Napoli, alla Dirigente scolastica Paola Giagnoli, alle Docenti Sabrina Bartolomei e Fulvia Di Simone e ai ragazzi della classe IV B per lo splendido lavoro svolto che ha portato alla realizzazione del logo dell’evento, apposto dalla Asl di Rieti nei manifesti e nelle locandine.