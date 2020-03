RIETI - Stop forzato in vista anche per il Rieti, in serie C.

Il coni ha infatti deciso la sospensione di tutte le attività sportive fino al prossimo 3 aprile, chiedendo comunque al Governo di modificare il Decreto attuale.



Di conseguenza, anche la serie C e in particolare il Girone C, che aveva proseguito la sua attività, è destinato a fermarsi. Martedì è in programma il Consiglio Federale del calcio che, a questo punto, non potrà che confermare tale decisione. © RIPRODUZIONE RISERVATA