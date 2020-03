RIETI - L'azienda reatina rende omaggio alle vittime del coronavirus e si stringe con un grande virtuale abbraccio a tutti i familiari.

Oggi, 31 marzo, il presidente Marco Lorenzoni ha voluto aderire all'iniziativa nazionale lanciata dalla presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre cariche dello Stato.

«Ci sembrava doveroso unirci a questo momento di raccoglimento per ricordare non solo le tante vittime di questa drammatica epidemia che non hanno potuto nemmeno ricevere l'ultimo saluto dei familiari e onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari e dei volontari», ha dichiarato il presidente della Clar, Marco Lorenzoni.

Alle 12 nel piazzale dell'azienda, le bandiere sono state messe a mezz'asta ed è stato osservato da parte di tutti i lavoratori un minuto di silenzio. Il momento di raccoglimento è stato aperto con l'Inno d'Italia con il quale tutto il personale della Centrale ha voluto sottolineare ancora una volta l'orgoglio di essere italiani.

