RIETI - Nuovo appuntamento con la grande musica d’organo sabato 29 dicembre nella chiesa di San Domenico. A suonare le tastiere del Dom Bedos sarà la giovane Ilaria Centorrino. Nata a Messina nel 1998, ha già all’attivo numerosi premi e riconoscimenti internazionali, e ha già in corso la pubblicazione del suo primo Compact Disc, inciso sull’organo Pinchi della chiesa di S. Giorgio a Ferrara e dedicato all’influenza italiana nella musica organistica nord-europea.

Il concerto, che nel programma prevede composizioni di Dietrich Buxtheude, Nicolas De Grigny, Johann Ludwing Krebs, Johann Gottfried Walther e Johann Sebastian Bach, è compreso nelle iniziative per il decennale dall’inaugurazione dell’Organo Dom Bedos Roubo, promosse dal Comitato San Domenico in collaborazione con la Chiesa di Rieti. L’appuntamento è alle ore 18 con ingresso libero.



