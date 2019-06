RIETI - Questa sera alle 22 il concerto di Enrico Ruggeri in piazzale Millesimi, a Rieti. Previste, nella giornata, alcune modifiche alla viabilità.



La Polizia Municipale di Rieti comunica che, in occasione del concerto di Enrico Ruggeri in programma questa sera in Piazza Millesimi, a partire dalle ore 21 e fino a cessate esigenze, sarà chiuso al traffico il tratto urbano di Via Salaria, dall’incrocio con la Salto-Cicolana al bivio con Via Sacchetti Sassetti. Inoltre, dal pomeriggio, intorno alle 17.30, saranno interdette al traffico anche Via Cavatella e Via Borgo Sant’Antonio, sempre fino a cessate esigenze. La viabilità sarà deviata e gestita da personale della Polizia Municipale, con l’ausilio di personale di Protezione Civile. © RIPRODUZIONE RISERVATA