RIETI - Nuovo appuntamento della stagione concertistica. Domenica 8 aprile va infatti in scena al foyer del Teatro Flavio Vespasiano il concerto degli Allievi del Conservatorio di Santa Cecilia, sede di Rieti.



L’esibizione, in programma per le ore 18, vedrà protagoniste le note di intramontabili artisti, quali Bach, Verdi, Giordano, Ysaÿe e Paganini, e sarà l'occasione per apprezzare anche alcune cantanti provenienti dalla Corea e dalla Russia, indice della internazionalizzazione della sede di Rieti.



L'evento è ad ingresso libero.

