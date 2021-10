Metano nella Piana reatina: inaugurati i primi 6 km. Plaude la Uil Rieti: «Ma ora risolvere le altre criticità»

Venerdì 29 Ottobre 2021, 15:20

RIETI - Si è tenuta questa mattina la cerimonia di inaugurazione dei primi sei chilometri della nuova rete di distribuzione del gas metano nella Piana reatina.

All’evento hanno partecipato il Sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, l’Assessore all’Urbanistica ed ai Lavori Pubblici Antonio Emili e l’Ing. Nicola Niccolai di Centria s.r.l., responsabile del procedimento relativo ai lavori in corso. Con la tradizionale fiaccolata che precede l’attivazione della rete, dunque, è entrato ufficialmente in funzione il metanodotto allestito a servizio dei cittadini residenti in via Cese ed in via Chiesa Nuova, i quali potranno finalmente contattare la Centria s.r.l. per ottenere la fornitura del servizio.

«Con la conclusione del primo lotto dei lavori e la messa in esercizio dei primi sei chilometri della nuova rete di distribuzione del metano raccogliamo i primi risultati dello sforzo teso a realizzare un’opera che i cittadini attendevano da quasi dieci anni – ha dichiarato l’assessore Antonio Emili - Grazie all’approvazione del progetto esecutivo dei lavori di metanizzazione della Piana reatina, infatti, nel luglio dello scorso anno abbiamo sbloccato un investimento di 3.500.000 di euro in esito al quale circa 350 famiglie residenti nella Piana guadagneranno il diritto di usufruire dei vantaggi anche economici del gas metano. Un passo avanti significativo nel percorso di modernizzazione del nostro territorio, lungo il quale, assieme all’allestimento della nuova infrastruttura l’Amministrazione ha ottenuto anche la successiva riqualificazione dell’intera rete viaria attraversata dalle condutture del nuovo metanodotto per un’estensione complessiva pari a circa 25 chilometri. Ringraziamo la Centria s.r.l. ed i tecnici del settore dei Lavori Pubblici del Comune di Rieti, per l’impegno prestato al fine di portare a compimento un’altra opera attesa da anni, a beneficio dello sviluppo del nostro territorio e del miglioramento effettivo della vita dei cittadini».

La nota della Uil Rieti

«Con l’accensione della fiaccola, il metano oggi ha raggiunto la piana reatina. Un risultato storico per gli abitanti di questo angolo di territorio che da anni chiedevano la realizzazione dell’opera». Lo dice Alberto Paolucci, Segretario della Uil di Rieti e della Sabina romana.



«Finalmente, dopo anni di continue richieste della Uil, l’amministrazione ha deciso di impegnarsi per raggiungere questo traguardo - dice Paolucci - Manca ancora una parte per poter affermare che la metanizzazione della Piana sia realmente conclusa, ma pare solo questione di tempo e quindi attendiamo fiduciosi».



«La realizzazione di questa opera però - aggiunge l’esponente sindacale reatino - non può far dimenticare le altre criticità che cittadini e cittadine della Piana lamentano da anni: scarsa illuminazione pubblica, pulizia dei fossi, carente manutenzione delle strade, trasporto pubblico quasi inesistenze, sicurezza. Non solo: non esiste ancora una rete fognaria, che va messa immediatamente all’ordine del giorno, perché gli scarichi e le acque nere inquinano e ciò accade a due passi dalla riserva naturale di Lungo e Ripasottile».



«Risolvere queste emergenze - conclude Paolucci - deve diventare un impegno prioritario dell’amministrazione, perché per troppo tempo i problemi sono stati nascosti come la polvere sotto al tappeto. E questo i risedenti della Piana non lo meritano, perché pagano le tasse come chi vive nel centro storico e non sono certo cittadini di serie B».