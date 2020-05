RIETI - La Giunta Cicchetti, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici, Antonio Emili, e del consigliere delegato allo sport, Roberto Donati, ha approvato il progetto definitivo della Cittadella dello Sport, l’intervento numero 10 del progetto Rieti 2020.

L’intervento è volto alla realizzazione di un Parco dello Sport in via D. Theseidr ed interessa il complesso sportivo comunale dove sono ubicati lo stadio di atletica leggera “R. Guidobaldi”, la piscina comunale scoperta, campi da tennis e il palazzo dello sport Palacordoni. L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è la riqualificazione della fascia verde lungo la base dell’argine del fiume Velino che si estende da ponte papa Giovanni XXIII alla zona occupata dai suddetti impianti sportivi.

L’area destinata ad ospitare il parco urbano per lo sport amatoriale da strada attualmente si presenta come uno spazio inutilizzato fra il viale e l’argine fluviale. L’idea progettuale si basa sulla creazione di una zona che offra, all’ombra di alberature ad alto fusto, spazio per tutti gli sport da “strada” che da sempre sono un sicuro mezzo di socializzazione per le nuove generazioni e che sempre di più vengono praticati.

L’idea progettuale si sviluppa attraverso la realizzazione di un percorso attrezzato che corre lungo tutta l’area verde. Lungo il percorso si inseriscono le attrezzature sportive funzionali allo svolgimento delle attività da strada e alla realizzazione di aree relax ove si avrà modo di effettuare la sosta, riposando all’ombra di piante e alberature verdeggianti.

Di seguito vengono elencati schematicamente gli interventi previsti nel progetto:

Campo Basket 3 Vs 3

Rete raccolta drenaggio Campo Basket 3 Vs 3 e Skate park

Campo Gioco multiuso

Impianto per il Pump Track configuration

Vialetti pedonali

Skate park

Attrezzi per Fitness e Calisthenics

Panche in legno

Cross over

Area relax

Impianto di illuminazione

Piantumazioni e rimozioni alberi e piante

Nuovo manto erboso e rete di irrigazione

«Anche attraverso il progetto Rieti 2020 stiamo ridisegnando il volto di intere aree della Città – dichiarano l’assessore ai lavori pubblici, Antonio Emili, e il consigliere delegato allo sport, Roberto Donati – In poche settimane abbiamo approvato il progetto esecutivo denominato “Decoro urbano”, abbiamo affidato i lavori di ammodernamento dello stadio Guidobaldi ed abbiamo altresì pubblicato il bando per affidare l’incarico di progettazione dell’intervento di recupero dell’ex mattatoio comunale. Ora, con l’approvazione del progetto della Cittadella dello Sport, compiano un ulteriore e importante passo avanti, migliorando una zona chiave della Città di Rieti».

