RIETI - Rieti 2020: aggiudicati i lavori al Guidobaldi. Intervento per oltre 750mila euro. Soddisfazione dell’assessore Emili e del consigliere delegato Donati.E’ stato aggiudicato l’appalto dei lavori al Campo di Atletica R. Guidobaldi nell’ambito del progetto Rieti 2020 “Parco Circolare Diffuso - Cittadella dello Sport”. L’intervento è finanziato con 754.000 euro.A vincere la gara è stata la società Ircop SpA che avrà il compito di realizzare le seguenti opere:Sostituzione del manto di copertura della struttura geodetica esistente.Realizzazione della nuova pista di atletica.Realizzazione della nuova recinzione del complesso sportivoSuperamento delle barriere architettonicheSostituzione dei proiettori esistenti con nuovi LEDAdeguamento impianto di illuminazione di sicurezza con nuovi LEDRealizzazione impianto illuminazione esterna perimetraleSostituzione dei diffusori di suono esistentiSostituzione dei canali flessibili di distribuzione dell’ariaInstallazione di destratificatori d’ariaRealizzazione impianto di rilevazione incendi connesso all’impianto di climatizzazioneRealizzazione impianto videosorveglianza.«Manteniamo le promesse, nei tempi annunciati, e proseguiamo con il progetto Rieti 2020 – dichiara il consigliere comunale con delega allo sport, Roberto Donati - L’intervento sullo stadio Guidobaldi è uno dei principali previsti nel progetto e ringrazio sentitamente gli uffici per il grande lavoro che è stato messo in campo. Nelle prossime settimane aprirà finalmente il cantiere e, nonostante per l’emergenza epidemiologica in corso quest’anno non potranno svolgersi i campionati europei Under 18 di Atletica, questi interventi, molto significativi anche dal punto di vista economico, permetteranno a Rieti di avere una struttura più moderna, efficiente e ancora più competitiva a livello internazionale. Saremo in grado di farci trovare pronti per gli appuntamenti che verranno in futuro, quando l’emergenza sarà ormai alle spalle».«L’affidamento dei lavori del Guidobaldi denota la vitalità del settore Lavori Pubblici del Comune di Rieti – dichiara l’assessore Antonio Emili – che anche in epoca di quarantena, in meno di una settimana ha prodotto l’approvazione di progetti e l’appalto di lavori per un investimento totale di oltre 2 milioni e mezzo di euro. L’opera contribuirà a rilanciare la qualità degli impianti sportivi reatini e a valorizzare la Città di Rieti quale ambito di riferimento nel panorama dei grandi eventi. Prosegue così la politica degli investimenti infrastrutturali, ai quali l’Amministrazione comunale affida il compito di trainare Rieti al di là della crisi dei nostri giorni. Ringrazio la Dirigenza, i funzionari e gli altri dipendenti che in tempi rapidi hanno portato a compimento le procedure di appalto dei lavori del Guidobaldi. Un plauso particolare al Consigliere Roberto Donati – conclude l’assessore Emili – al quale mi unisce lo sfrozo intrapreso per fare degli investimenti nello sport un volano di sviluppo per la Città di Rieti».