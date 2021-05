Rieti si prepara al Giro d’Italia e all’E-Giro: ordinanze per la viabilità, in città scuole chiuse alle 10.30

RIETI - Lunedì 17 maggio Rieti sarà palcoscenico per il grande ciclismo nazionale con il passaggio della 10° tappa della 104° edizione del “Giro d’Italia” e l’avvio della 10° tappa della gara “Giro-E”.

In relazione a questi appuntamenti sono state emesse apposite ordinanze per regolare la viabilità.

Giro d’Italia

La ‘corsa Rosa’ transiterà in Via Salaria per l’Aquila, Porta d’Arce, Viale Morroni, Viale Canali, Viale Maraini e Via M.C. Dentato. Su queste strade sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione il giorno 17 maggio dalle ore 7 alle ore 16 al fine di garantire il regolare transito dei corridori. Sarà installata opportuna segnaletica a cura dell’Ente

Giro-E

Rieti sarà l’avvio della 10° tappa dell’innovativa competizione ciclistica. I partecipanti prenderanno il via da Piazza Vittorio Emanuele II alle ore 12 e la manifestazione interesserà Via Cintia, Piazza Marconi, Viale Maraini, Via M.C.Dentato. E’ stata disposta la chiusura al traffico veicolare e il divieto di sosta con rimozione in Piazza Vittorio Emanuele II e Piazza C. Battisti dalle ore 18 del 16 maggio alle ore 20 del 17 maggio e in Via Cintia, dalle ore 6 alle ore 16 del 17 maggio, al fine di garantire l’allestimento dell’area di ritrovo dei partecipanti. Anche in questo caso sarà installata opportuna segnaletica a cura dell’Ente.

Strade

La corsa, che partirà da L'Aquila alle 13.40, farà il proprio ingresso in provincia di Rieti a Rocca di Corno, intorno alle 14.15, poi transiterà per Antrodoco (tra le 14.33 e le 14.37), Terme di Cotilia (14.45-14.50), Santa Rufina (14.56-15.02) – dove è collocato un traguardo volante – Rieti (15.04-15.11) e bivio di Poggio Bustone (15.15-15.23). I corridori saluteranno la nostra provincia, uscendo dalla Sr 79, tra le 15.25 e le 15.35, direzione Piediluco. Nell’attraversamento della città, la carovana rosa transiterà per via Salaria per L’Aquila, viale Morroni, viale Canali, piazza Marconi, viale Maraini e via Dentato. Strade chiuse un’ora e un quarto prima del passaggio del Giro: da Rocca di Corno a Antrodoco stop al traffico dalle 13, il tratto Antrodoco-Santa Rufina rimarrà interdetto alla circolazione a partire dalle 13.15, il segmento Santa Rufina-bivio di Labro dalle 13.55.

Scuole

In considerazione del passaggio del Giro d’Italia e della partenza della tappa del Giro-E, nella giornata di lunedì 17 maggio 2021 il Comune di Rieti ha emesso l’ordinanza per la sospensione alle ore 10.30 delle attività didattiche e amministrative nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, ubicate nel territorio del Comune di Rieti.

La nota delle prefettura

«Si raccomanda a tutta la popolazione il rigoroso rispetto delle regole anticontagio Covid, dettate dalla normativa vigente, con particolare riferimento al divieto di assembramenti e ad ogni altra prescrizione che sarà disposta con ordinanza del Questore. Ciò, fatta salva ogni eventuale modifica legislativa dettata dall’evoluzione della curva epidemiologica».

