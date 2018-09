di Alessandra Lancia

RIETI - “La Lega deve dire cosa vuole fare - ha detto il sindaco Antonio Cicchetti durante il consiglio comunale - Qui dentro nessuno é stato eletto per quel partito, il gruppo della Lega é frutto del pattinaggio artistico tipico delle aule parlamentari come di quelle consiliari. Quando si prendono degli impegni con gli elettori si mantengono e quei consiglieri hanno chiesto il voto per me - ha proseguito Cicchetti - Invece sento odore di imboscata, percepisco una liason con l’opposizione che minaccia crisi a settembre. Ho posto il problema al senatore Umberto Fusco, di fronte ad un atteggiamento che é più di fuga che di confronto. Con onestà e lealtà ci devono dire quello che vogliono fare. Chiaro che io non farò il tappabuchi. Questa maggioranza ha i numeri per andare avanti anche da sola”. A porre il problema della verifica politica in maggioranza era stato il consigliere comunale Ettore Saletti di Forza Italia, dopo la lettura del polemico documento con cui la Lega aveva posto dubbi sulla compatibilità dei consiglieri comunali che non hanno ancora versato al Comune quanto richiesto per il caso delle indennità gonfiate.

