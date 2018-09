RIETI - Evento di chirurgia oftalmica al Park Hotel Villa Potenziani: in diretta dalle sale operatorie del de’ Lellis saranno trasmessi cinque interventi chirurgici con l’utilizzo di un rivoluzionario sistema 3D. Cinque i chirurghi che si alterneranno provenienti da Lazio, Umbria e Campania



La direzione aziendale della Asl di Rieti, in collaborazione con l’Unità operativa Oftalmica del de’ Lellis di Rieti diretta dal professor Fabio Fiormonte organizza, il prossimo 14 settembre, il convegno di chirurgia oftalmica Rieteye l’innovazione in oftalmologia». Durante l’evento verranno trasmessi, in diretta dalle sale operatorie del de’ Lellis alla sala congressuale del Park Hotel Villa Potenziani, cinque interventi eseguiti da 5 chirurghi diversi, provenienti dal Lazio dall'Umbria e dalla Campania.



Gli specialisti eseguiranno due interventi di cataratta con attrezzature di ultimissima generazione (Facoemulsificatore e Vitrectomo) ed impianteranno cristallini artificiali tecnologicamente evoluti; un intervento di microchirurgia del glaucoma; due interventi di chirurgia vitreoretinica in pazienti affetti da patologie della macula. I chirurghi utilizzeranno un rivoluzionario sistema 3D che permette una straordinaria visualizzazione delle strutture oculari.



Si tratta di un evento unico nel suo genere, al quale parteciperanno tutti i primari oculisti del Lazio, che si alterneranno nella moderazione in aula, sui temi congressuali che saranno intervallati agli interventi chirurgici.









Mercoledì 12 Settembre 2018



