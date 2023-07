Metaverso, entra Tiscali: costruito con Ey un campus virtuale con avatar e rappresentazioni 3D

Tiscali entra nel Metaverso. La società di telecomunicazioni farà quindi la sua parte nel nuovo mondo virtuale universale e immersivo, facilitato dall'uso di visori per la realtà virtuale e la realtà aumentata, a cui stanno lavorando le big tech, a partire da Meta. Il progetto del Campus nel Metaverso è realizzato con il supporto di Ernst & Young in qualità di tech provider e si ispira al campus fisico di Tiscali a Cagliari. Quindi riproduce sullo schermo gli alberi e le aree verdi che si trovano all'esterno della struttura in Sardegna, con una contaminazione tra il mondo fisico e digitale.

L'auditorium virtuale nel Metaverso

Il nuovo spazio sarà costituito da un auditorium virtuale per gli eventi, uno centro commerciale virtuale e anche isole tematiche dove si potrà usufruire di diversi contenuti, seguendo pure dei corsi di formazione immersivi. Francesco Sortino, direttore Media&Tech di Tiscali, spiega che l'azienda «si candida a diventare pioniere del Metaverso nel settore italiano delle telecomunicazioni».

L'iniziativa, secondo Giuseppe Perrone, partner Ey, servirà per «accompagnare una delle maggiori realtà italiane del settore telco verso un nuovo paradigma, che è quello della rivoluzione portata avanti dal Web 3.0, con la realtà virtuale e aumentata».

«Questo framework - aggiunge - consentirà alle aziende di creare sempre più servizi personalizzati e mirati alle esigenze di nuovi target come la Generazione Z, e allo stesso tempo ridisegnare le relazioni di partnership all'interno di ecosistemi sempre più connessi».

Cos’è il metaverso e cosa potrebbe diventare

Il metaverso è un’espansione virtuale del mondo reale, dove poter vivere e interagire attraverso un avatar e tramite dispositivi tecnologici e indossabili, come smart glasses, caschi e visori di realtà virtuale, guanti e tute tattili.

Un mondo digitale dove la realtà virtuale è profondamente connessa al web e in cui le persone possono vivere una vita parallela a quella del mondo reale.

Il metaverso di Facebook è una sorta di “Internet portato in vita”, o almeno reso in 3D. Il numero uno di Meta, Mark Zuckerberg, lo ha descritto come un ambiente virtuale in cui è possibile entrare invece di limitarsi a guardarlo su uno schermo.

I progetti di Facebook

Ad oggi il metaverso è semplicemente una serie di piattaforme su cui le persone possono accedere con un computer e una connessione a internet. L’intenzione di Meta, però, è renderlo domani un vero e proprio universo immersivo che ampia la vita vissuta utilizzando la tecnologia e in cui si possono prendere appuntamenti, fare acquisti o transazioni di denaro. Zuckerberg vorrebbe arrivare a circa un miliardo di persone coinvolte nel Metaverso, con ognuna che effettua transazioni per centinaia di dollari.