Giovedì 2 Marzo 2023, 00:10

RIETI - Da Fara Sabina a Rimini, per salire sul podio dei Campionati della cucina italiana. Lo chef Claudio Valzecchi, 56 anni, residente a Fara Sabina, con il Team Roma, ha conquistato la medaglia di bronzo a squadre, nella competizione culinaria nazionale più importante del settore e riconosciuta dal circuito Worldchefs (che ha eseguito, nella manifestazione, le selezioni continentali europee). Organizzato da Federazione italiana cuochi e Italian exibition group, la manifestazione si è svolta dal 19 al 22 febbraio, al Rimini Expo Centre Italy, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna.

Le specialità. Si sono cimentati ai fornelli più di 1.500 cuochi e 16 team dall’Italia e dall’estero, che hanno permesso alla giuria di assaporare e valutare piatti di altissimo livello, tra tradizione e innovazione. Si sono svolte sfide singole e a squadre su cucina fredda, cucina calda, pasticceria da ristorazione e cucina artistica. I cuochi hanno avuto a disposizione 4 cucine, 6 laboratori per le gare dei singoli e 6 cucine per lo street food. La manifestazione ha poi radunato 45 giudici e 500 tra commissari, assistenti e personale organizzativo. «Essere stato chiamato a partecipare a questa importante competizione dallo chef Giuseppe Di Bella, capitano del Team Roma - commenta lo chef di cucina, Claudio Valzecchi, appartenente come tutti i suoi colleghi alla Federazione italiana cuochi - è stato un onore. Esperienza bellissima collaborare con altri dieci chef, tra cui due grandi pasticceri. Non è andata esattamente come avevamo immaginato, perché speravamo di salire, vista l’alta qualità dei piatti presentati, sul gradino più alto del podio, ma è andata comunque bene così. Ora l’obiettivo è affinare sempre di più la nostra tecnica per riuscire a correggere eventuali imperfezioni, puntando, nella prossima edizione, a conquistare la medaglia d’oro».

La vittoria dello chef Valzecchi è stata salutata con grande entusiasmo dai concittadini farensi e dai tanti che ne conoscono le abilità in cucina, che non hanno mancato di congratularsi con lui di persona e via social.