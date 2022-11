Mercoledì 23 Novembre 2022, 00:10

RIETI - Ha visto la luce nel febbraio di quest’anno, ma si è già fatto conoscere tra gli amanti della cucina di livello, il ristorante “Delicato” di Contigliano. E c’è tempo fino a oggi per votare on-line la chef Carlotta Delicato ai “Cook Awards”, seconda edizione dei premi che celebrano i nuovi talenti del food.

A 28 anni, Carlotta è un nome già noto nel settore: dopo aver vinto Hell’s Kitchen Italia nel 2016, inizia varie esperienze nei ristoranti fine dining in Italia e all’estero, fino a ricoprire il ruolo di executive chef nel ristorante Fire presso l’Hotel W Barcelona. E molto altro. È stata chef professionista in ristoranti italiani, passando poi per le cucine di Jw Marriott a Venezia, Costa Rica, Budapest. Ma dopo tante esperienze in giro per il mondo, Carlotta le radici lavorative sceglie di piantarle a casa.

Il ritorno. Ed è a Contigliano, paese d’origine del marito Gabriele, che ferma la sua corsa, sviluppando la sua cucina per dar vita al ristorante che porta il suo cognome. La coppia restaura i locali della storica farmacia del paese, in pieno centro storico, di fronte alla collegiata di San Michele Arcangelo, ed è lì che la chef decide quale sarà il filo conduttore della sua cucina: la famiglia. Una svolta decisiva alla propria carriera, rallentando i ritmi a misura locale, partendo dall’esaltazione dei prodotti tipici del territorio.

Così, il desiderio di Carlotta di non privarsi dei momenti più importanti della vita, tra cui quelli da trascorrere con il figlio e il marito, la porta a sviluppare l’idea di un ristorante dove anche il cliente possa rivivere l’atmosfera di casa. Una scelta apparentemente controcorrente, che conferma però la tendenza sempre più diffusa di andare a perfezionarsi altrove, magari in una metropoli, per poi mettere a frutto le proprie conoscenze tornando a vivere in provincia.

Il risultato è una cucina di prossimità che fa tesoro della memoria gastronomica, senza nessun eccesso stilistico, poche etichette e prodotti che seguono la stagionalità. «Essere donna e chef è un’importante sfida quotidiana - dice Carlotta. - Il ruolo delle donne in cucina è stato sempre secondario rispetto alle figure di grandi chef uomini, che storicamente hanno guidato questo settore. Fortunatamente, stiamo iniziando a ricevere riconoscimenti e visibilità nel mondo gastronomico e mi sento molto orgogliosa del lavoro svolto fin qui».