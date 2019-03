RIETI - Dalla Riserva della Duchessa oltre mille esemplari di cervo si sono riversati tra Sant’Anatolia e Corvaro: danni per centinaia di migliaia di euro.

Raccolti azzerati e ricrescita dei terreni ritardata: in ginocchio dieci grandi imprese agricole e circa novanta piccole aziende.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA DOMENICA 17 MARZO © RIPRODUZIONE RISERVATA