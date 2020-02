RIETI - Ieri l'annuncio del ritorno di Bruno Caneo alla guida del Rieti, stamattina 24 febbraio, in campo per il primo allenamento della sua seconda esperienza in amarantoceleste. Obiettivo: riprendere la corsa verso la salvezza, che potrà arrivare solo attraverso i playout.



Undici turni a disposizione, il primo già mercoledì a Monopoli contro la terza della classe: da valutare Celli, che domenica ha concluso la gara claudicante, mentre Aquilanti è sicuramente out. Con Caneo in campo anche il vice Pestrin, il preparatore atletico Garofalo, quello dei portieri Ficorilli e il match analyst Fabiani.

Ma prima di iniziare la seduta, il tecnico si è intrattenuto coi tifosi presenti al Gudini per ringraziarli del sostegno morale che gli hanno fatto pervenire attraverso i social dal giorno del suo esonero promettendo semplicemente il massimo impegno per fare più punti possibile da mercoledì al 26 aprile.

Ultimo aggiornamento: 11:59

