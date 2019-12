© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - «Voi dove eravate quando è stata costruita questa squadra?». Si rivolge ai giornalisti Bruno Caneo e si sfoga, lo fa con un attacco durissimo: «Qua c'è stato un sopruso, uno stupro a livello sportivo mai visto, c'è gente che ha portato dei giocatori qua... io non faccio nomi, ma non credo possano fare i calciatori. Chi li ha portati? Quindi le domande le dovevate fare anche prima».Una considerazione che non lascia troppo spazio ad interpretazioni. Si è sfogato Caneo, che ha attaccato anche la stampa "rea", secondo il tecnico, di «mettere sempre il coltello nella piaga». «Non stressiamo i giocatori più di quanto non lo siano già. Se qualcuno andrà via si valuterà alla fine del girone di andata. Lasciamo che le cose vadano avanti, però nello stesso tempo parliamo di calcio. Siamo sempre qua a parlare di quello che non va bene».Chiaro che in un contesto così è veramente difficile parlare di calcio. Sul campo però Caneo si aspetta «una prova di orgoglio della squadra. Nallo ed Esposito sono aggregati, Bellopede potrebbe dare il suo contributo. Cambio modulo? Assolutamente no. Non ci saranno Zampa e Zanchi».Ora la palla passa alla società, che parlerà in conferenza alle 19.15 di oggi proprio allo Scopigno. C'è da capire se qualcuno deciderà di replicare a un attacco frontale che sotto alcuni punti di vista lascia davvero spiazzati.