La Turris di Bruno Caneo sceglie Maggiani e Garofalo per completare lo staff: insieme a Rieti due anni fa

RIETI - C'è un cuore tutto "reatino" che batte nello spogliatoio della Turris, cenerentola dell'ultima serie C capace però di ottenere la salvezza con due turni d'anticipo grazie alla maestria e la sapienza di un tecnico come Bruno Caneo. Ieri, infatti, l'ex tecnico del Rieti che nella stessa stagione riuscì a vincere il derby con la Viterbese sia all'andata (4-2), che al ritorno (1-0), è stato raggiunto in terra campana da due dei suoi vecchi collaboratori conosciuti allo "Scopigno": il preparatore dei portieri Emanuele Maggiani e il prepatatore atletico Luigi Garofalo.

Una "triade" apprezzata e ben voluta in terra sabina, che ha già riscosso la gratificazione dei tifosi amarantocelesti, i quali una volta saputa la notizia, seppur con un velo di malinconia (per quello che poteva essere e che invece non è stato), hanno augurato loro le migliori fortune calcistiche per una nuova avventura professionistica in una serie C di assoluto livello dopo le promozioni di piazze storiche come Campobasso, Taranto, una delle due Messina e la retrocessione del Pescara di un altro ex reatino, Fabio Maistro.