RIETI - "Sarei stato contento con una sola vittoria...e invece questa squadra non finisce mai di stupirci". Il presidente della Zeus Rieti, Giuseppe Cattani, festeggia la doppietta esterna della sua squadra da Zanzibar. "Un'altra partita sofferta da lontano - dice Cattani - che sono riuscito a seguire grazie a Sergio Rossi, il capo animatore del mio villaggio che mi ha aiutato a trovare una connessione. Stiamo festeggiando insieme, ora sono pronto a ripetere il rito che avevo promesso di fare, ovvero il bagno nell'Oceano di notte. Continuiamo così per la nostra strada". Un bis dopo quello fatto sabato notte dopo il grande successo di Trapani. Con la quinta vittoria di fila la Npc Rieti rafforza il secondo posto e tiene nel mirino la Virtus Roma, distante solo 2 punti e domani sera impegnata nel derby con l'Eurobasket che ha appena ingaggiato l'ex Luciano Nunzi in panchina. Ora Rieti si concentra sulla prossima gara, domenica in casa contro Casale Monferrato.