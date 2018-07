RIETI - La Cassa Edile di Rieti festeggia i cinquant'anni.



Elio Carosella, al suo terzo anno di presidenza della Cassa Edile di Rieti, ha aperto sabato 30 giugno i lavori della celebrazione del 50ennale dell’Ente con lo slogan “50 anni con noi al servizio dell’edilizia reatina”.



“Si - sottolinea Carosella - la nostra Cassa Edile quest’anno festeggia il suo 50ennale al servizio dell’edilizia reatina e di questo ne siamo orgogliosi”. "Autorità locali e nazionali - spiega una nota - tra questi: Filippo Palombini e Francesco Nelli, -rispettivamente, Sindaco di Amatrice e Cittareale-, Don Valerio Shango, -direttore Ufficio Diocesano Problemi Sociali e del Lavoro-, Claudio Di Berardino -Assessore Lavoro e nuovi diritti, Politiche per la Ricostruzione della Regione Lazio-; Carlo Trestini e Francesco Sannino, - rispettivamente, Presidente e Vice Presidente della Cnce, organo di controllo nazionale delle casse edili-; 84 studenti (delle scuole medie, superiori e universitari, destinatari delle “borse di studio 2018”, 35 lavoratori ed altrettante aziende, premiate per anzianità d’iscrizione all’Ente, familiari e curiosi hanno riempito, oltre ogni aspettativa, la sala comunale Area del Gusto di Amatrice. “Volevamo una festa e l’abbiamo ottenuta” continua l’ingegnere “con il contributo di tutti. Il Comitato di Gestione e la struttura della Cassa Edile, che qui ringrazio, hanno saputo interpretare al meglio il senso dell’evento; infatti, in un momento di estrema incertezza, sia per la crisi economica in atto sia per la generale riorganizzazione del sistema della bilateralità, siamo riusciti a riportare, almeno per un giorno, sia il “mondo delle costruzioni” sia un’area interna del nostro Paese al centro dell’attenzione. Vorrei, inoltre, ricordare che nel periodo peggiore dei nostri ultimi 50 anni, cioè tra il 2008 ed il 2018, la ricaduta economica sul territorio dell’attività della Cassa Edile può essere così sintetizzata: in assistenze sono stati erogati € 3.954.531 (di cui € 687.300 il borse di studio) e € 29.170.839 in G.N.F.(gratifica natalizi e ferie). Altrettanta soddisfazione esprime il Vice Presidente, Francesco Agostini, della Filca Cisl Viterbo Rieti. “Il 50ennale della Cassa Edile di Rieti è stata l’occasione per mostrare, ancora, di cosa è capace il sistema Casse Edili in termini di solidarietà consegnando nelle mani del Sindaco di Cittareale un impegno di spesa, a carico della Cassa Edile di Rieti, per la realizzazione di una tensostruttura polifunzionale”.



Lavoratori premiati



Enrico Cecchini, Felice Panitti, Maurizio Api, Raimondo Ascenzi, Sabatino Pirri, Luigi Petrongari, Riziero Maiolati, Pasquale Imperatori, Nilo Gentileschi, Paolo Provaroni, Giuseppe Gentile, Nunzio Caudullo, Bruno Gasbarri, Moreno Serafini, Mauro Dionisi, Corrado Santori, Carlo Dionisi, Domenico Camagna, Umberto Iacobini, Claudio Fabrizi, Carlo Salvi, Franco Santoni, Tiziano Mostarda, Felice Marchetti, Sante Faraglia, Stefano Trozzi, Pierino Berardi, Mario Appolloni, Roberto Salomone, Mario Cenciotti, Giuseppe Colasanti, Roberto Santori, Piero Malatesta, Roberto Cervelli, Maurizio Valenti.



Imprese premiate



Gruppo Roversi, Gruppo Provaroni Fulvio e Figli, Gruppo Perotti, Gruppo Petrangeli, Imprese Franceschini, Costruzioni Bocchi, Gruppo Carosella, Gruppo Quintili, Gentile Vittorino, Gruppo Antonicoli, Imprese Francia Luciano e Egidio, Imprese Cricchi Umberto, Imprese Conti Francesco, I.R.Co.P. Spa, Imprese Quattrini, Gruppo Calandrella, Francia Enzo, Minicucci Cairo, F.lli Lodovici Snc, Marinelli Giuseppe e Fabrizio, Bardi Cesare e Marco, Imprese Cricchi Carlo, Edil C.A.M. S.R.L., Ferri Simone, Zelli Luciano, F.lli Santarelli Snc, Zelli Roberto, De Santis Oreste, Imprese Colapicchioni, Serafini Giulio, Imprese Bianchini, Imprese Alosi Giuseppe, Sondedile Srl, Vecchi Gino Alberto & Paolo Snc, De Nicola Giulio.



Studenti premiati



Gafur Bakiu, Jasir Bakiu, Aldo Bazi, Alessia Betti, Sara Bianchetti, Ilaria Bonanni, Martina Bonanni, Silvia Bonanni, Daniele Camagna, Miriana Campoli, Margherita Cargoni, Francesca Carnassale, Lorenzo Carnassale, Martina Cherubini, Alessia Ciogli, Elisa Ciogli, Martina Clari, Sabrina Concezzi, Maycol Curcio, Lorenzo Cuzzoli, Giorgia D'Olimpo, Arianna De Angelis, Arianna De Santis, Alessia Di Battista, Mirko Di Battista, Pierfrancesco Di Livio, Domenico Di Pietrantonio, Gianluca Di Pietrantonio, Lucrezia Dionisi, Monica Dionisi, Sara Dionisi, Stella Dionisi, Vanessa Fabrizi, Llosa Nataly Falcon, Michela Felli, Mirko Ferrari, Lorenzo Flamini, Sara Fornara,Rachele Gentileschi, Benedetta Giorgi, Martina Giorgi, Paola Giovannelli, Ada Kollcaku, Alessia Kollcaku, Emanuela Kuqja, Hava Kurti, Nazif Kurti, Alessia Leonardi, Pierluigi Leonardi, Gabriela Leonti, Raffaele Leonti, Michela Maiolati, Alessandro Manelli, Martina Manelli, Lorenzo Marte, Dalila Massimiliani, Vladyslav Matskiv, Marco Matteucci, Giulia Melotti, Alice Mischi, Giulia Morlacchetti, Elisa Moschetti, Giuseppe Mostarda, Sara Palmieri, Valerio Pampaglini, Veronica Patassini, Dalila Pizzoli, Noemi Ranco, Francesco Rossi, Francesca Runci, Giulia Schiavoni, Mirco Scopigno, Inva Sela, Suada Sela, Patrizia Serani, Tiziana Serani, Giulia Silvestri, Lorenzo Simei, Giulia Testoni, Danilo Tocci, Michele Tortelli, Giulia Trozzi, Jessica Trozzi, Noemi Zimmitti.

Luned├Č 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:49



