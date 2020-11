La Cassa Edile di Rieti consegna a Cittareale il progetto per la costruzione di una tensostruttura polifunzionale

RIETI - La Cassa Edile di Rieti consegna a Cittareale il progetto di esecutivo per la costruzione di una tensostruttura polifunzionale da realizzarsi con il contributo del Fondo Solidarietà istituito dalla Cnce per le popolazioni colpite dal sisma 2016. Il presidente pro-tempore, ingegner Elio Carosella, ed il vice-presidente, Claudio Coltella, della Cassa Edile di Rieti, nel rispetto dei termini previsti dai protocolli adottati per il contenimento dell’epidemia Covid-19, hanno incontrato Francesco Nelli, Sindaco di Cittareale. Collegati in video-conferenza erano, invece, presenti il presidente della Cnce, Carlo Trestini, unitamente al suo vice-presidente, Antonio Di Franco, il professor Losco e il professor Lupacchini dell’Università di Camerino – Scuola Ateneo di Architettura e Design “Eduardo e Vittoria”.

L’incontro ha permesso di consegnare al Comune di Cittareale il progetto esecutivo per la realizzazione di una tensostruttura polifunzionale. La struttura presentata è di 440 mq. di superficie complessiva, di cui: 295 mq. destinati a sala con capienza di 200 persone o di 80 posti letto; 25 mq. per ambulatorio; 43 mq. a servizi igienici e 77 mq. per esterni coperti, che può essere utilizzata sia come area di aggregazione polifunzionale sia come area di ricovero in caso di calamità naturali per la comunità della valle.

Le opere, Cittareale per il Lazio, Teramo per l’Abruzzo, Muccia e Acquasanta Terme per le Marche, saranno realizzate con il contribuito tutti i lavoratori iscritti nelle Casse Edili/Edilcasse d’Italia, ciò a ennesima riprova dell’importanza che riveste il sistema della Bilateralità nel comparto dell’edilizia. Strutture tutte uguali, con specifiche architettoniche molto particolari (le cuspidi del tetto ricalcano il segno dell’onda sismica registrata la notte del 24 agosto 2016 dai sismografi dell’Ingv) saranno realizzate con tecnologia d’avanguardia. La tensostruttura di Cittareale sarà, tra le quattro previste, la prima ad essere realizzata.

«Per Cittareale e la sua valle oggi è una giornata bellissima - commenta il sindaco di Cittareale Francesco Nelli - la consegna di questo progetto segna l'inizio di una prossima fase operativa che ci consegnerà un'infrastruttura estremamente utile per la nostra comunità. Di questo dobbiamo ringraziare le Casse Edili e tutti quanti hanno operato per consegnarci questo vero e proprio sogno».

