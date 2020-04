© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Cassa Edile di Rieti, in considerazione della grave emergenza sanitaria in atto determinata da Covid-19 e nel rispetto dell’Accordo del 23 marzo 2020 - sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali e datoriali del settore edile - comunica che ha disposto importanti misure atte a sostenere lavoratori ed imprese iscritte. L’Ente Bilaterale, infatti, è pronto a liquidare circa 1.200.000 euro ai circa 2.000 lavoratori iscritti e a prorogare scadenze per le aziende.Infatti, gli Organi deliberanti dell’Ente, in ordine alla tutela degli operai, hanno predisposto:nella 1^ decade del mese di aprile 2020, l’erogazione della prestazione Ape – Anzianità Professionale Edile-; originariamente l’erogazione era prevista per il 1° maggio;entro il aprile 30 c.a., l’erogazione del trattamento economico per ferie relativo al periodo di competenza ottobre-dicembre 2019 nelle modalità specificate dalla Cnce.Relativamente alla tutela delle imprese, invece, hanno predisposto:la proroga al 31 maggio 2020 dei termini di versamento di accantonamenti e contributi relativi al periodo di competenza febbraio 2020 (in scadenza il 31 marzo) e marzo 2020 (in scadenza il 30 aprile 2020);la validità al 15 giugno 2020, in ottemperanza dell’art.103, del D.L. 18/2020, dei Durc on line attestanti la “scadenza validità” per date comprese tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020.Gli uffici della Cassa Edile di Rieti, seppur chiusi al pubblico dal 16 marzo, continuano a garantire, con attività di smart working, ai propri iscritti (lavoratori ed aziende) la fornitura dei servizi statutariamente previsti a mezzo mail (info@cassaedilerieti.it), pec (cassaedilerieti@postepec.cassaedile.it) o telefonicamente (cell. 3366311959, per urgenti ed improcrastinabili motivi).