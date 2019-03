© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.Come vuole ormai una tradizione pluridecennale, domenica, la prima della Quaresima, asi festeggia il «Carnevalone Liberato». La festa, organizzata dall’Arci, trae origine dall’autoliberazione della cittadina mirtense dallo Stato Pontificio (1861) e, in origine, aveva un taglio marcatamente anticlericale. Oggi, pur mantenendo connotati di festa satirica e pungente, con uso di bonaria ma caustica ironia anticlericale, la festa laica assume aspetti anche folkloristici, con il paese che si riempie di visitatori che arrivano da ogni dove per approfittare dell’enogastronomia locale e assistere agli innumerevoli spettacoli di arte di strada e musica dal vivo. Al mattino, l’entrata in piazza del «bammoccio», simbolo della festa, mentre il clou è atteso nelle prime ore del pomeriggio: la piazza centrale e le vie limitrofe sono prese d’assalto da una folla festante, in costume e non, con gli spettacoli degli artisti di strada, musicisti e interi gruppi organizzati che arrivano da tutto il centro Italia, tra canti e balli folkloristici. La chiusura è affidata ai rituali della festa come il lancio della mongolfiera, il rogo e il ballo, con falò finale della Pantasima, simbolo della società contadina e di buon auspicio per il raccolto e il benessere della popolazione.Sempre a, oggi alle 18, nella Sala della Cultura, organizzata dall’Associazione Amici del Museo, la conferenza su Palazzo Koch, sulla storia di un palazzo istituzionale, sede della Banca d’Italia. Relatrice Alessandra Gotti, funzionario della Banca d’Italia., domenica, apre le porte in onore del suo piatto più rappresentativo: il polentone, per una tradizione che affonda le sue radici nella notte dei tempi. Aringa, tonno, baccalà e alici sono gli ingredienti con i quali le cuoche del posto preparano il sugo di magro, con il quale si condisce questa specialità. A mezzogiorno, all’interno di un’ampia struttura al coperto, inizierà la distribuzione del polentone. Ci sarà spazio anche per i sapori della provincia, con la Pro loco di Montopoli di Sabina - ospite della manifestazione - che proporrà le pizze fritte. Intrattenimenti folcloristici e musicali per l’intera giornata e, per i visitatori, anche gli stand dei prodotti agro-alimentari e di artigianato tra i vicoli., domenica dall’alba al tramonto, torna il mercatino delle eccellenze artigianali e gastronomiche. Una varietà di prodotti che tornano nella seconda domenica del mese, che spaziano dall’artigianato alle produzioni tipiche locali dell’enogastronomia. A, domenica alle 16.30, l’Associazione «Sulle Tracce di Humo», nella Sala Consiliare del Municipio, organizza una giornata incentrata sulla figura di Pietro Luciani, sindaco di Configni per trentadue anni, tra il 1952 e il 1990.Dopo aver superato la soglia dei 500 spettatori, parte la quarta settimana di «Sabina in Prima fila», la rassegna cinematografica che vede coinvolti diciotto Comuni. Questa sera alle 21, tre spettacoli: a«Il verdetto» con Emma Thompson e Stanley Tucci; a, nella sala del Gioco dell’Oca adiacente al Museo dell’Olio, la prima in Sabina per il film di Gianni Zanasi «Troppa grazia» con Alba Rohrwacher ed Elio Germano e, infine, acon «Ricchi di fantasia», commedia con Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli, presso l’Auditorium San Carlo. Domenica 10 marzo è il turno delle commedie italiane: aalle 18 sarà presente Guido Chiesa, regista del film «Ti presento Sofia», insieme alla sceneggiatrice Nicoletta Micheli e all’attrice Elisabetta De Palo. Il film vede protagonisti Micaela Ramazzotti e Fabio De Luigi, che sarà anche la star di «Metti la nonna in freezer», in compagnia di Miriam Leone, programmato alla Sala dei Massacci dialle 18,30. Alla stessa ora, alla Sala ex Scuola di, «Una festa esagerata» di e con Vincenzo Salemme.Sarà inaugurata alla presenza del vescovo di, Domenico Pompili, domenica 10 marzo alle 17, sotto gli archi del Palazzo Papale, la mostra «Quel volto». L’esposizione è composta da una ventina di volti di Gesù sofferente, dipinti dal missionario cappuccino Franco Nicolai della fraternità dei frati di Colle San Mauro ed è compresa in una serie di iniziative legate al volto di Cristo per il periodo della Quaresima. Sotto gli archi del Palazzo Papale, attraverso l’esposizione, si potrà percorrere, quadro per quadro, un’originale Via Crucis, soffermandosi maggiormente di fronte all’immagine che più colpisce, per farne oggetto di riflessione e preghiera personale. L’esposizione sarà visitabile fino a sabato 13 aprile.Sempre sulla stessa tematica, è poi in programma un’altra iniziativa, questa volta attraverso pellicole cinematografiche storiche. A, si svolgerà, infatti, una interessante rassegna cinematografica, con l’intento di compiere una ricerca sul volto del Signore attraverso le suggestioni fissate da importanti registi sulla pellicola di celluloide. Le proiezioni avranno luogo, sempre con inizio alle ore 16, delle seguenti domeniche: 17 marzo: «Il Vangelo secondo Matteo» di Pier Paolo Pasolini (1964); 24 marzo: «Golgotha» di Julien Duivier (1935); 31 marzo: «Christus» di Giulio Antamore (1916).