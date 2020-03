RIETI - Dal Carnevalone Liberato di Poggio Mirteto che era stato programmato per il 1 marzo, prima domenica di Quaresima come vuole la pluridecennale tradizione, e poi rinviato per le misure atte a contenere eventuali contagi dal Coronavirus, alla Lunga notte del Carnevalone Liberato con l’evento spostato a giugno, precisamente sabato 6 giugno dalle 19 alle 2.00. La location sara’sempre Piazza Martiri della Liberta’.



L'annuncio

Ad annunciare la nuova data attraverso la pagina ufficiale facebook della manifestazione, il Comitato organizzatore con una nota che spiega come. «Questo virus ci ha fatto indietreggiare, ma solo per prendere la rincorsa! - scrivono gli organizzatori - vi aspettiamo sabato 6 giugno per la Lunga Notte del Carnevalone Liberato. Dalle 19 fino a tarda notte, per un Carnevalone fuori dagli schemi. Garantiti vino, pizze fritte, Pantasima e Bammoccio». © RIPRODUZIONE RISERVATA