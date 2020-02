RIETI - Rinvio per il Carnevalone liberato, in programma domenica prossima a Poggio Mirteto.



Dopo giorni di riflessione, gli organizzatori hanno scelto per un rinvio della storica manifestazione della prima domenica di Quaresima. "Se si verificasse un caso di contagio nella nostra zona - spiegano in una nota - non abbiamo intenzione di essere impropriamente additati come untori".