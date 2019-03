© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il “carnevalone liberato”, è da sempre considerata una festa goliardica, che attira e coinvolge migliaia di persone nelle strade del centro storico di Poggio Mirteto. L’edizione di quest’anno si e’ svolta sostanzialmente senza incidenti particolari anche grazie alla maturità dei cittadini ed all’intenso lavoro di prevenzione e vigilanza delle forze dell'ordine.Domanica 10 marzo, dalle 11.30 del mattino e fino alle 21, si è svolta la manifestazione a cui hanno partecipato circa 2.900 persone provenienti da diverse località del territorio nazionale. Come nelle precedenti circostanze l’Arma, per la sua parte, oltre ai normali servizi di pronto intervento quotidiani, ha prodotto un importante impegno per assicurare l’ordine pubblico nelle piazze e strade interessate dall’evento, integrando tale dispositivo con altre numerose pattuglie, utilizzate per lo piu’ per il controllo alla circolazione stradale.Tale dispositivo della compagnia carabinieri di Poggio Mirteto, ha portato, oltre che alla sostanziale serenità della festa a dei concreti risultati operativi. Infatti, personale di quel comando ha deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria di Rieti per la violazione dell’ art. 186 co. 2 c.d.s. (guida con un tasso alcolemico superiore al consentito) 3 cittadini italiani, provenienti dalle province di Rieti e di Roma, di eta’ compresa tra i 20 ed i 43 anni.Nel medesimo contesto venivano segnalati in via amministrativa alle prefetture di Roma, Rieti, Frosinone e Viterbo per la violazione dell’art. 75 d.p.r. N. 309/1990 (uso personale di sostanze stupefacenti) 6 soggetti di nazionalità italiana, 5 uomini ed 1 donna ed 1 cittadino romeno, i quali a seguito di perquisizione personale operata di iniziativa, venivano trovati in possesso di modiche quantita’ di sostanze illecite, come hashish e marijuana.Le sostanze stupefacenti venivano sottoposte a sequestro e custodite in attesa di disposizioni in merito, da parte delle autorita’ amministrative competenti.Complessivamente per i servizi di ordine pubblico svolti nel centro sabino e presso lo scalo ferroviario, sono stati impiegati 23 carabinieri della compagnia di poggio mirteto, mentre per il controllo alla circolazione stradale sono state dedicate 8 pattuglie, composte da 17 militari, che hanno controllato complessivamente 57 automezzi, identificando 91 partecipanti alla predetta manifestazione ed elevando alcune contravvenzioni al c.d.s. Ritirando altresi’ 4 documenti di guida.