Comitato per l'ordine e la sicurezza: attenzione su Carnevalone Liberato, viabilità al Terminillo ed elezioni

RIETI - Lo scorso 1° febbraio si è svolta in Prefettura una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica con la partecipazione dei vertici delle Forze di Polizia, del Comune e della Polizia Municipale di Rieti.

Hanno preso parte alla riunione anche i Vigili del Fuoco e i referenti dell’Ares 118.

Nel corso dell’incontro è stato effettuato un primo esame della documentazione relativa all’organizzazione del Carnevalone Liberato che avrà luogo a Poggio Mirteto il prossimo 26 febbraio, cui seguiranno interlocuzioni tra gli organizzatori ed i Vigili del Fuoco ed approfondimenti tecnici nel Tavolo che si terrà presso la Questura di Rieti.

Vi è stato, inoltre, un proficuo scambio di vedute sulla situazione del traffico e della viabilità in città e sul Terminillo durante il fine settimana, in ragione dell’afflusso di numerosi turisti, con l’obiettivo di razionalizzare gli accessi delle vetture anche attraverso l’utilizzo di bus navette e l’individuazione di misure per incrementare il numero dei posti di parcheggio da mettere a disposizione dell’utenza.

Nell’ultima parte dell’incontro, in vista delle prossime elezioni regionali del 12 febbraio, sono state esaminate le ultime circolari ministeriali in tema di propaganda elettorale.