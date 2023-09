Disturba e infastidisce gli avventori di un bar: intervengono i carabinieri

Giovedì 28 Settembre 2023, 09:10







RIETI - Disturba e infastidisce gli avventori di un bar di Passo Corese. Poi all'arrivo dei carabinieri inveisce e oltraggia. È stato fermato e condotto in caserma un giovane in apparente stato di alterazione psicofisica che, nel mezzo del pomeriggio, alla presenza di clienti e avventori del locale, ha creato momenti di scompiglio con una serie di intemperanze che hanno poi portato alla richiesta di intervento da parte delle forze dell'ordine. I militari hanno cercato di riportarlo alla calma ma, a fronte del suo stato di agitazione, degli oltraggi e della resistenza opposta lo hanno condotto in caserma per i provvedimenti di legge.