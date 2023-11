Poggio San Lorenzo, incontro dei carabinieri contro le truffe agli anziani

Lunedì 20 Novembre 2023, 12:12







RIETI - Il Comando Provinciale Carabinieri di Rieti ha avviato una campagna informativa in favore dei cittadini, in special modo anziani e appartenenti alle c.d. fasce più deboli, al fine di prevenire la violazione dell’intimità domestica e gravi danni patrimoniali.

Nell’ambito di questa attività, il Maresciallo Capo Massimo Fattoruso, Comandante Interinale della Stazione Carabinieri di Poggio San Lorenzo, con l’ausilio degli altri militari del reparto, ha incontrato un cospicuo numero di cittadini presso la Chiesa di San Lorenzo Martire di Poggio San Lorenzo e poi presso la Chiesa di San Giovanni Battista di Torricella in Sabina.

Nel corso degli incontri, svolti alla presenza delle Amministrazioni Comunali dei rispettivi territori, il Comandante di Stazione ha parlato della prevenzione dei furti e delle truffe, illustrando le modalità più diffuse (simulazioni sinistri stradali, truffe telefoniche, truffe mediante SMS o email ecc..) e invitando la cittadinanza a segnalare prontamente ai Carabinieri eventuali mezzi o persone sospette. Il Maresciallo ha anche risposto alle domande e quesiti degli uditori, fornendo suggerimenti e regole pratiche per ridurre il rischio di restare vittime di malintenzionati.

I cittadini hanno partecipato con viva curiosità e interesse agli incontri, al termine dei quali è stato distribuito il volantino “Difenditi da truffe e furti”, realizzato dal Comando Provinciale Carabinieri di Rieti, per fornire un utile e ulteriore vademecum scritto, finalizzato alla prevenzione di questi odiosi reati.