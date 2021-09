Rieti, violazione delle norme anticovid: multe per 800 euro a due imprese dai carabinieri del Nucleo tutela lavoro

Giovedì 23 Settembre 2021, 11:17

RIETI - Nell’ambito dell’attività di verifica della corretta applicazione dei protocolli tesi a contenere la pandemia da covid-19, disposta dalla Prefettura di Rieti ed effettuata unitamente al personale dell’Asl, dei Vigili del Fuoco e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Rieti hanno controllato due negozi di generi alimentari ad Antrodoco e a Poggio Nativo.

In entrambi i controlli, effettuati unitamente alle Stazioni Carabinieri di Antrodoco e Castelnuovo di Farfa, e volti a verificare anche l’osservanza delle norme di tutela dei rapporti di lavoro e la sicurezza sui luoghi lavorativi, sono state riscontrate violazioni delle norme in vigore, con mancata adozione delle misure di prevenzione e d’informazione rispetto al rischio epidemiologico in corso.

Per entrambi i titolari delle imprese sono state elevate sanzioni amministrative, per complessivi 800 euro.