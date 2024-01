Poggio Mirteto, i carabinieri inseguono un'auto e sventano un furto. I ladri fuggono a piedi

RIETI - Scene da film nel tardo pomeriggio di martedì, in una affollata Poggio Mirteto (dove era peraltro in procinto di svolgersi una processione), con i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia mirtense che sventano tentativi di furto da parte di 4 malviventi.

La vicenda. In località Fuori dazio, al confine tra i territori di Poggio mirteto e Montopoli, una pattuglia dei carabinieri ha intercettato un’auto sospetta, una Mercedes di grossa cilindrata che si aggirava con fare sospetto che non è sfuggito ai militari. Una manovra repentina e in un attimo ne è nato un inseguimento per le vie del centro della cittadina mirtense, che non è passato inosservato alle tante persone che erano in giro a quell’ora.

La Mercedes in fuga (dopo aver urtato anche un’auto in sosta) è stata ben presto raggiunta dalla volante dei carabinieri su via Togliatti con l’inseguimento proseguito fino al parcheggio degli impianti sportivi di Valletonda, a quell’ora pieni di macchine, genitori e bambini delle scuole calcio.

Gli occupanti, abbandonata l’auto si sono dati alla fuga nelle boscaglie e nelle radure intorno agli impianti sportivi, approfittando del buio mentre i militari che dapprima hanno tentato di raggiungerli anche a piedi, hanno iniziato ad ispezionare l’auto abbandonata rinvenendo attrezzi ed arnesi atti allo scasso che hanno confermato i sospetti iniziali dei carabinieri nei confronti dei quattro malintenzionati che erano in Sabina per compiere, sicuramente, qualche azione criminosa.

Indagini in corso per cercare di risalire agli occupanti dell’auto messi in fuga dai loro intenti criminali da parte dei carabinieri che sono riusciti a sventare uno o più furti, dopo l’inseguimento per le vie di Poggio Mirteto, intercettando la banda di malviventi.