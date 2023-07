Carabinieri, la campagna informativa per la prevenzione di furti e truffe ha fatto tappa in bassa Sabina

RIETI - Nel corso della settimana, in Bassa Sabina, si sono tenuti altri due incontri tra Arma e la popolazione locale, nell’ambito del progetto della campagna per la prevenzione dei furti e delle truffe ai danni degli anziani già avviata con successo nel decorso anno.

Con il coordinamento della Compagnia Carabinieri di Poggio Mirteto, i recenti incontri si sono svolti a cura del Comandante della Stazione della Stazione di Collevecchio, Mar. Ca Simone LIBERATI e dal Vice Brig. Domenico Belladonna, presso il locale Teatro comunale, dove hanno partecipato, oltre ai residenti locali, anche i cittadini dei limitrofi comuni di Tarano e Montebuono, e, da parte del Comandante della Stazione di Castelnuovo di Farfa, Lgt. Mario Mazzagrilli, a Poggio Nativo, a cui ha presenziato anche il Sindaco Veronica Diamilla.

Lo scopo degli incontri è stato, ancora una volta, quello di sensibilizzare gli intervenuti - anche con alcuni pratici e basilari consigli - allo scopo di prevenire i reati contro il patrimonio e soprattutto per evitare il verificarsi dell’angosciante fenomeno delle “truffe in danno di persone anziane”, ritenute facili bersagli dai malfattori.

Per scongiurare tali raggiri è quindi necessario non aprire mai la porta agli sconosciuti e comunque mai consegnare denaro (in contante ovvero in altre forme) né altri valori a chicchessia.

I Carabinieri invitano i cittadini a:

diffidare di telefonate sospette e soprattutto di sconosciuti che si presentano alla porta, anche se preavvisati;

chiamare immediatamente le forze dell’ordine tramite il numero unico di emergenza 112;

memorizzare dettagli e particolari che potrebbero essere fondamentali per la successiva identificazione dei presunti truffatori (abbigliamento, tratti somatici, tatuaggi, accessori indossati, automezzi e relative targhe, ecc.).

Al riguardo il Comando Provinciale dei Carabinieri di Rieti ha diffuso, tramite le Stazioni Carabinieri di tutta la provincia e grazie anche alla disponibilità e alla collaborazione di tutte le amministrazioni comunali, un volantino contenente consigli e suggerimenti. Il documento può essere richiesto e consultato presso ogni Comando Arma della Provincia.