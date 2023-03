Continuano senza sosta le attività legate ai settori giovanili nella bassa Sabina. Foto

RIETI - Continuano senza sosta le attività legate al calcio giovanile nella bassa Sabina. È infatti in programma questo sabato (25 marzo) al Campo Sportivo Rinalduzzi di Montopoli a partire dalle 14.30 il Torneo di Primavera.

Coinvolti i ragazzi della categoria “Piccoli Amici” (nati nel 2016/17) di cinque squadre: i padroni di casa dell’Usd Montopoli ospiteranno per l’occasione l’Ss Passo Corese, Monterotondo 1935, Riano Calcio e la Spes Mentana.

È il quinto torneo giovanile organizzato dai montopolesi a partire da inizio anno per le diverse categorie, dai “Primi Calci” fino ai “Pulcini”. L’ultimo evento in ordine cronologico è stato quello del Torneo di Carnevale che ha raccolto una grande partecipazione di famiglie e ragazzi.

Campionato Piccoli Amici

A proposito della categoria “Piccoli Amici”, è cominciato sabato scorso al Valle Mentuccia di Gavignano il Campionato di categoria. Quattro le società coinvolte che ospiteranno presso le proprie strutture a turno le giornate dedicate a questo evento. Si è cominciato sabato con la prima giornata che ha visto l’Asd Poggio Mirteto ospitare presso il campo sportivo di Gavignano le altre società coinvolte: l’Usd Montopoli, l’Ss Passo Corese e l’Accademia Calcio Sabina. Una lunga giornata che ha visto protagonisti i ragazzi e le famiglie giunte numerose per l’evento. Come detto, le varie società organizzeranno presso i propri centri sportivi le giornate dedicate. Prevista nel mese di Aprile una tappa al campo di Selci, per poi andare a Montopoli e infine a Passo Corese.