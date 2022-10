La stazione carabinieri forestale di Rieti punto di riferimento per il territorio

RIETI - La Stazione Carabinieri Forestale di Rieti è una delle quattordici Stazioni della specialità forestale dell’Arma dei Carabinieri dislocate nell’ambito della Provincia di Rieti, che contribuisce ad un costante monitoraggio e controllo del territorio per la tutela e salvaguardia dell’ambiente.

Nata nel 1948, a seguito dell’emanazione della Legge istitutiva del Corpo Forestale dello Stato, ha sempre trovato sede nel capoluogo di provincia, anche se nel tempo ha subito diverse modificazioni sia in termini di ampiezza territoriale che di competenze attribuite; non ultimo, nel 2017, quando ha assunto la denominazione di Stazione Carabinieri Forestale in forza del provvedimento legislativo che ha riorganizzato il Corpo Forestale nell’Arma dei Carabinieri.

Attualmente comandata dal Luogotenente Carica Speciale Giuseppe Dante, ha un organico complessivo effettivo di nove militari.

Il Reparto ha competenza sul Comune di Rieti e su quello di Belmonte in Sabina, per un’estensione complessiva di circa Kmq 230, di cui oltre il 60% boscato, con una popolazione di circa 46.250 abitanti.

Nell’ambito della propria giurisdizione, la Stazione annovera parte del comprensorio del Monte Terminillo, in cui è installato il campo di rilevamento neve “Meteomont”, gestito da personale specializzato, la Riserva Naturale Regionale dei Laghi Lungo e Ripasottile, particolarmente importante a livello comunitario in quanto sito di avifauna migratoria, oltre alla Piana Reatina, con la presenza di una fiorente attività agricola e zootecnica. La Piana, oggi estesa per circa 90 Kmq, si è costituita a seguito del prosciugamento e della bonifica dell’ex lagus Velinus attraverso l’apertura, avvenuta in epoca romanica, della cascata delle Marmore.

Sotto il profilo operativo, la Stazione Carabinieri Forestale di Rieti, sempre vicina al cittadino, è impegnata in molteplici settori di interesse istituzionale, da quello inerente alle utilizzazioni boschive a quello agricolo, zootecnico, agroalimentare, dai controlli diretti alla corretta gestione dei rifiuti alle verifiche in ambito di polizia veterinaria, attività venatoria e di pesca, oltre che in materia urbanistico-edilizia.

La sede della Stazione si trova in Via Lisciano n. 54, frazione Vazia.

Recapiti: tel. 0746/220948 – p.e.c. fri43054@pec.carabinieri.it - mail 043054.001@carabinieri.it