Le stazioni carabinieri forestale assumono la nuova denominazione di nucleo

RIETI - Non più "Stazioni Carabinieri Forestale" ma "Nuclei Carabinieri Forestale", a testimoniare la specificità dell'attività compiuta, valorizzandone le capacità tecniche e investigative messe in campo a tutela dell'ambiente.

La scelta del Comando Generale dell'Arma, a 6 anni dalla riorganizzazione del Corpo Forestale dello Stato nella Benemerita, va nella direzione di valorizzare la specialità Forestale, in un periodo in cui la salvaguardia delle risorse naturali costituisce una priorità, come confermato dalla recente modifica del testo della Costituzione all'articolo 9, che introduce tra i principi fondamentali proprio la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.

Oggi nella sola provincia di Rieti, ricca di foreste e risorse idriche, il presidio dell'Arma Forestale garantisce la presenza di 13 Nuclei Carabinieri Forestale, 1 Nucleo Carabinieri Parco e un Posto Fisso.