Rieti, uccide cinque cuccioli di cane: sorpreso e denunciato dai carabinieri

RIETI - I carabinieri della stazione di Torri in Sabina hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Rieti un quarantacinquenne, originario della bassa Sabina, pee l'uccisione di animali.

L'uomo per mera crudeltà e senza alcuna necessità, pochi giorni prima, aveva ucciso 5 cucciolì di cane, randagi, nati da pochi giorni, gettandoli in un dirupo. lmmediatamente individuato, non ha saputo fornire ai militari alcun motivo plausibiìe per l'assurdo gesto. ll quarantacinquenne, insospettabile ed incensurato è stato denunciato in stato di libertà a questa Procura della Repubblica. Oltre a dover rispondere dei reato, l'uomo si è visto ritirare precauzionalmente le armi regolarmente detenute per uso caccia.