Litiga con una donna in strada mentre è agli arresti domiciliari: arrestato anche per il reato di evasione

RIETI - Anzichè rispettare l'obbligo degli arresti domiciliari che stava scontatndo per pregressi reati, è stato ritrovato in strada mentre litigava animatamente con una donna. Torna di nuovo in manette un sabino sorpreso dai militari dell'Arma a Poggio Nativo in via Mirtense, i quali riconoscendolo lo hanno tratto nuovamente in arresto e ricollocato in regime di arresti domiciliari. Nei suoi confronti si andrà a cumulare, al residuo di pena da scontare, anche il "nuovo" reato di evasione.