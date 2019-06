© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Servizio straordinario di controllo nel primo weekend di giugno effettuato dai carabinieri del comando provinciale di Rieti (impiegate circa 150 pattuglie di Rieti, Poggio Mirteto e Cittaducale): arresti e denunce per droga, evasione e guida in stato di ebbrezza.I carabinieri di Rieti e Poggio Mirteto hanno tratto in arresto ben 3 pregiudicati sottoposti al regime degli arresti domiciliari che, incoraggiati dal bel tempo, avevano deciso arbitrariamente di allontanarsi dalla propria abitazione. Sono due cittadini marocchini (E.N. e E.L.) con precedenti penali in materia di stupefacenti e reati contro la persona, sorpresi tranquillamente a spasso per Passo Corese ieri sera (1° giugno) e del cittadino italiano (B.E.) rintracciato anche lui a passeggio lungo le strade di Contigliano dopo che aveva sostenuto una visita medica senza fare tempestivo rientro a casa.I carabinieri della stazione di Rivodutri deferivano in stato di libertà due cittadini italiani con precedenti di polizia specifici, perché ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I ragazzi alla vista della pattuglia si sono fatti prendere dal panico gettando dal finestrino una busta contenente più di 30 grammi di marijuana. I militari si sono messi immediatamente al loro inseguimento, riuscendo a bloccarli e a recuperare lo stupefacente. La successiva perquisizione domiciliare a casa di entrambi ha consentito il rinvenimento di bilancini, buste in cellophane e materiale vario per il confezionamento, che è stato posto sotto sequestro.I carabinieri di Cittaducale hanno deferito in stato di libertà un cittadino romeno ma residente da tempo a Cittaducale sorpreso alla guida della propria Alfa Romeo 147 con un tasso alcolemico superiore al limite consentito e pari a 1.26 grammi per litro. Allo stesso è stata immediatamente ritirata la patente di guida mentre il veicolo è stato posto sotto sequestro e affidato al deposito giudiziale.