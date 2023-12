Gli appuntamenti di San Silvestro e di Capodanno a Rieti e nel Reatino

RIETI - La festa di fine anno in piazza per salutare il 2023, con la notte di San Silvestro a Rieti tra musica, spettacolo e brindisi e il concerto di Capodanno il 1° gennaio, al teatro Flavio Vespasiano con il gospel, e la partecipazione di Nicole Thalìa. Due manifestazioni per la chiusura dell’anno e l’inizio del 2024 , organizzati dal Comune a Rieti.

La scaletta.​ Oggi , nella serata di San Silvestro, ad animare piazza Vittorio Emanuele II a Rieti, l a manifestazione a cura del Comune e di Sambuco edizioni : a partire dalle 22, con la conduzione d el dj Maurizio Rocca e della speaker Melania Agrimano di Rds, lo spettacolo con Mal e Monica Cherubini , aspettando la mezzanotte per il brindisi in piazz a. Oltre due ore tra i successi dei due cantanti, che abbracciano diverse generazioni e gusti musicali: da “Furia cavallo del west” dell’artista di origine gallese ai brani tradizionali reatini di Cherubini.

Lo spettacolo. Il giorno dopo, lunedì primo gennaio , il grande concerto di Capodanno che si terrà al t eatro Flavio Vespasiano di Rieti alle 18. Protagonista il gospel, co n la Duke Gospel & Jazz Choir& Orchestra. Ospite della serata, la cantante gospel Nicole Thalìa , che affonda le radici nel soul e nel gospel. Durante la sua carriera , Thalìa si è esibita con artisti come Tom Jones, Barbra Streisand, Gladys Knight, Demi Lovato, le Spice Girls, i Take That, Rita Ora e Paloma Faith, Giorgia, i Pooh. Nel 2018 fu scelta da r e Carlo d’Inghilterra per esibirsi al matrimonio del p rincipe Harry, cantando “Stand b y m e” insieme a The Kingdom Choir. Thalìa è stata scelta, inoltre, come corista per Marco Mengoni, esibendosi con lui al Festival di Sanremo e in tour in Italia e in Europa. Negli ultimi sedici mesi ha completato vari tour in Europa, Medio Oriente, Canada e Stati Uniti. I biglietti sono in vendita al costo di 10 euro (più 2 euro in prevendita) e sono acquistabili presso Duke m usic a cademy , in via Acquaviva 56 (zona Piazza Tevere a Rieti ) oggi dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 18. Presso il botteghino del t eatro Flavio Vespasiano , lunedì 1 ° gennaio dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 18. È inoltre possibile prenotare i biglietti , telefonando al numero 0746 / 412956 , tutti giorni dalle ore 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. « Questa serata sarà un’esperienza unica per gli amanti della musica gospel, jazz e per tutti coloro che cercano una performance emozionante e coinvolgente - spiega l’assessore alla Cultura del Comune di Rieti , Letizia Rosati . - S arà un concerto con brani classici del Natale e brani gospel , per dare un’offerta musicale diversa alla città. Siamo davvero entusiasti di presentare al nostro pubblico il talento straordinario della Duke G.J.C.O. e di ospitare Nicole Thalìa, una cantante gospel di fama internazionale » .

In Provincia. Questa sera, a partire dalle 23.30, in piazza Roma a Torri in Sabina, si scende all’aperto per festeggiare insieme l’arrivo del 2024, con il brindisi che coinvolgerà l’intero borgo.

L’invito arriva da una delle conduttrici di Radio Cusano campus, Tiziana Ciavardini, presidente di Ancis centro culturale internazionale.

A Leonessa, questa sera dalle 23, il veglione di fine anno in piazza 7 Aprile, con la Discology live band e la musica revival anni ‘70 e ‘80, immancabile in queste circostanze. Lunedì primo gennaio, il gran concerto di Capodanno alle 18, sempre a Leonessa, nella chiesa di San Francesco, con la Art e Jazz Big Band.

Non festività qualunque quelle che si vivono quest’anno a Greccio. E anche nel giorno di Capodanno è possibile ammirare il presepe vivente. Gli ottocento anni del presepe vivente, ideato da San Francesco nel 1223, hanno donato nuova luce al paese, mai così visitato come in queste settimane di festa. Sullo sfondo il santuario francescano (aperto dalle 9 alle 18), il museo (visitabile dalle 10 alle 13 e dalle 13.30 alle 18.30), la mostra-mercato (dalle 10 alle 18) nella piazza, il sentiero degli artisti e la rievocazione storica del primo presepe del mondo, giunta anch’essa a un importante traguardo, il mezzo secolo di vita. Nata da un’intuizione della Pro loco per il 750esimo anniversario del Natale di Francesco (nel 1973), la sacra rappresentazione torna quest’anno col fascino di sempre, ma con una ventina di comparse in più e un nuovo quadro, la scena del Papa, reinserita nel copione per ricordare l’approvazione della Regola dei frati minori, datata 29 novembre 1223. La rievocazione, come da tradizione, è partita l’8 dicembre, quindi “trasferta” a Siena, per poi tornare a Greccio nella notte di Natale e nelle giornate successive. Il prossimo appuntamento è fissato per l'1 gennaio alle 17.45, nel piazzale inferiore del convento, dove sono state installate tribune per il pubblico, con 1.500 posti a sedere e una tensostruttura riscaldata. In poco meno di un’ora, le sette scene del presepe vivente - sceneggiate e dirette dal regista locale, Stefano Martini - ripercorreranno la presenza di San Francesco a Greccio tra il 1209 e il 1223. Sul set naturale del piazzale intitolato a Giovanni Paolo II, settanta comparse in costume medievale e dialoghi interamente dal vivo, che rievocheranno, come da tradizione, quel momento storico. Fitto il calendario delle repliche del presepe vivente: l’1, il 5, 6 e 7 gennaio, sempre alle 17.45.