Capodanno a Leonessa: oggi il dj set con Melania Agrimano e Ricky Battini di Rds, domani la band

RIETI - Continua il calendario di iniziative a Leonessa, dove dopo i concerti di ieri per la fine dell'anno, ci si prepara a festeggiare in piazza VII aprile. Un lungo dj set allieterà la notte di S. Silvestro in paese, dove ad aprire le danze sarà Ale T Deejay, a partire dalle 22.30. Dopo di lui la consolle sarà affidata a due professionisti da Rds: Melania Agrimano e Ricky Battini, che faranno da sottofondo all’ingresso del 2023. A seguire ancora musica dance con un ricco dj set fino a notte inoltrata.



Così si chiude l’anno a Leonessa, dove non finiscono le iniziative organizzate dall'amministrazione comunale e dalla Pro Loco. il 2023 si apre con il concerto dei The Fuzzy Dice, a partire dalle 18: la band teramana dal sound anni ’50 porterà sul palco dell’Auditorium S. Lucia i maggiori successi del rock and roll di quegli anni: dal mitico Elvis a Ritchie Valens, fino a Chuck Berry. È questo il repertorio con cui i The Fuzzy Dice si sono fatti apprezzare nei festival di tutta Italia, arrivando anche ad alcune trasmissioni televisive di Mediaset e Rai, fino alla collaborazione con Bobby Solo, col quale la band ha calcato diversi palchi.