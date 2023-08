Cantalice, canali di scolo inadeguati: pericolo sbandamenti a Capo d'Acqua

Venerdì 25 Agosto 2023, 15:32







RIETI - Pericolo sbandamenti per gli automobilisti in via Garibaldi, a Cantalice, a "Capo d'acqua", tra il Bivio di Poggio Bustone e Santa Margherita. La carreggiata è attraversata da un perenne strato di umidità, dovuto da fonti sorgive che scolano in banchina e attravesano l'intera carreggiata. Il pericolo si inasprisce d'inverno, quando il gelo crea una lastra di ghiaccio. Occorrono piani di scolo adeguati e la pulizia delle grate. Il tratto è di competenza provinciale. Una zona, poco distante, ben sistemata la scorsa estate negli avvallamenti esistenti. Ma che necessita di ulteriore messa in sicurezza.