Domenica 15 Maggio 2022, 00:10

RIETI - È stato quello di ieri il giorno della presentazione delle liste dei candidati sindaci e consiglieri nei Comuni dove si svolgeranno le Amministrative il 12 giugno. Non sono mancate particolarità come quelle dei Comuni sotto i mille abitanti, nei quali per presentare una lista non occorre sottoscrizione dai cittadini. Questo alimenta anche il fenomeno di liste improbabili ed ecco che a Nespolo, 274 abitanti, dove nel 2017 le liste furono 3 (fu eletto sindaco Luigino Cavallari, che si ricandida), ora sono quattro. A Salisano, 558, abitanti dove il vicesindaco Cristiano Ranieri sfiderà il sindaco Gisella Petrocchi, le liste sono tre anche se la terza, con persone della provincia di Roma, è in attesa dell’ok dalla prefettura. A Casaprota, 723 abitanti, dove si candida sindaco il vice di Marcello Ratini, Cosimo Mastrorocco, le liste sono 5. Un’altra curiosità sono le liste “Italia dei Diritti”, presenti a Casaprota e Nespolo: a eccezione del candidato sindaco, che è differente, presenta gli stessi candidati consiglieri. La prefettura ha confermato che, per quanto possa sembrare anomalo (in caso di doppia vittoria, come si farebbe?) la doppia candidatura dei consiglieri è possibile: la norma prevede che un consigliere non può candidarsi in più di due Comuni. Casaprota è poi una delle poche realtà dove in questa tornata elettorale ci sarà una lista del Partito Gay per i diritti Lgbt+ solidale, ambientalista e liberale: in alcune realtà italiane fece il suo esordio nel 2021. Per il Reatino è la prima volta e candida sindaco Manuela Fusacchia, nativa di Rieti. A Pescorocchiano, 2.211 abitanti, le liste sono due: di fronte l’attuale sindaca Ilaria Gatti e chi il sindaco lo ha fatto dal 1997 al 2006, Gianfranco Gatti.

Pescorocchiano. Slancio sul futuro. Candidata sindaco: Ilaria Gatti. Candidati consiglieri: Valerio Silvi, Roberta Di Felice, Maura Domenica Emili, Nicola Magrini, Maurizio Giovannelli, Angelo Capparella, Sandro Morelli, Marco Di Gaetano, Vittorio Passacantando, Giada Ginnetti.

Rinascita per Pescorocchiano. Candidato sindaco: Gianfranco Gatti. Candidati consiglieri: Roberta Ciprelli, Luigina Di Giampietro, Valentina Ferri, Mario Gatti, Tiziana Morelli, Gianluca Palluzzi, Giuliano Salvini detto Mazzocca, Nello Scancella, Matteo Secone detto Stennerello, Federico Zaccaria detto Zak.

Nespolo. Nespolo al centro. Candidato sindaco: Riccardo Cavallari. Candidati consiglieri: Michela Fioravanti, Fulvia Colonnese, Emanuela Bandieri, Massimo D’Antoni, Bruno Cimei, Rossano Rossi, Francesco Cacace.

Nespolo futuro e tradizione. Candidato sindaco: Luigino Cavallari. Candidati consiglieri: Alessandra Angelini, Giovanni Cavallari, Marco Cavallari, Pietro Colucci, Mario Fari, Lorena De Luca, Roberto Pompei, Bartolomeo Proietti, Rosita Salvati, Giovanni Sanzi Salvati.

Italia dei diritti. Candidato sindaco: Paolo Nanni. Candidati consiglieri: Giancarlo Villani, Letteria Anastasi, Manolo Bencivenghi, Emmanuele Di Leo, Emanuele Forte, Gianlcuca Capponi, Marco Ceccomancini, Stefano Campioni, Domenico Nucifori, Vincenzo Massimi.

Forza Nespolo Cambiamo. Candidata sindaco: Emanuela Sanei. Candidati consiglieri: Giuseppe Angelini, Raffaella Sanzi, Damiano Fiori, Ignazio Ciampi, Giuseppe Valeri, Andrea Bracci, Alessandro Bracci, Nazzareno Biagio De Luca, Antonio Appi, Salvatore Nobili.

Casaprota. Progetto Futuro Condiviso. Candidato sindaco: Cosimo Mastrocco. Candidati consiglieri: Paolo Simotti, Luigi Vincenti, Sabrina Filippi, Marco Mazzatosta, Leonardo Filippi, Cecilia Signoretti, Giuliano Cursi, Marcello Ratini.

Io ci credo Gianluca Paoletti Sindaco. Candidato sindaco: Gianluca Paoletti. Candidati consiglieri: Paolo Cinti, Claudia Francia, Serafino Scarozza, Carlo Mocci, Daniela Tortelli, Carlo Luciani, Sara Calluzzi, Giuseppe Marchetti.

Italia dei diritti. Candidata sindaca: Irene Pastore. Candidati consiglieri: Giancarlo Villani, Letteria Anastasi, Manolo Bencivenghi, Emmanuele Di Leo, Emanuele Forte, Gianlcuca Capponi, Marco Ceccomancini, Stefano Campioni, Domenico Nucifori, Vincenzo Massimi.

Dms. Candidata sindaco: Maria Baglioni. Candidati consiglieri: Andrea Paparella, Giuseppe Di Principe, Fabio Bonanni, Santolo Cavaliere, Pasquale Cavaliere, Nicola Lopez, Aniello Angrisano, Michele Raiola, Luigi Benincasa, Mauro Tripoli.

Partito Gay Lgbt+. Candidata sindaco: Manuela Fusacchia. Candidati consiglieri: Roberta La Riccia, Gioiana Nardi detta Daniele, Francesco Maria Romeo Flamini, Andrioli Giorgia, Ida D’Alessandro, Mirko Galanti, Giampiero Guidotti, Marco Vittori.

Salisano. Uniti per Salisano. Candidata sindaco: Gisella Petrocchi. Candidati consiglieri: Marcello D’Attilia, Claudio Cerretti, Riccardi Lugari, Valerio Cera, Paola Tomassetti, Veronica Ferraro, Tiziana Laurenzia Faggiani, Elia Byrne Antoine, Francesco Alba, Luciana Orsini.

Salisano impegno comune. Candidato sindaco: Cristiano Ranieri Candidati consiglieri: Natascia Belli , Andrea Cacciamani, Giuseppe Tibaldeschi, Federica Roncarà, Mark Tano Palermo, Gloria Cacciamani, Claudio Zizzari, Alessandro De Angelis, Maurizio Sabini, Marco Ruspicioni A Salisano una terza lista è in attesa di conoscere se è stata ammessa o meno.