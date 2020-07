Rieti, webinar "Go Export" con Alibaba: «E-commerce, ruolo chiave per favorire l’export»

RIETI - I manager di Alibaba Group incontreranno le imprese reatine online in occasione del webinar “Go export”, organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio di Rieti, il prossimo 30 luglio dalle 9,15 alle 10,30.

Il webinar, a partecipazione gratuita, è promosso dall’Ente camerale e dalla sua Azienda Speciale nell’ambito del progetto Sei – Sostegno all’Export dell’Italia e consentirà ai partecipanti di confrontarsi con i rappresentanti della compagnia tecnologica e di e-commerce Alibaba, e in particolare di approfondire la conoscenza di Alibaba.com, la piattaforma B2B del gruppo Alibaba attiva in 190 paesi e che conta 20 milioni di buyers attivi. L’obiettivo sarà di far emergere come, in questa fase critica dell’economia mondiale, l’e-commerce abbia assunto un ruolo chiave per favorire l’export ed avere successo con la propria impresa.

L’agenda dell’incontro prevede l’apertura con i saluti del Commissario straordinario della Camera di Commercio di Rieti, Giorgio Cavalli, e l’introduzione a cura del Segretario Generale dell’Ente camerale reatino, Giancarlo Cipriano, il quale parlerà del ruolo del Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio per il progetto SEI. Sarà poi la volta dei tre referenti di Alibaba Group: Manfredi Minutelli, Responsabile Cka (Contry Key Account) Sud Europa che parlerà di “Alibaba the Gateway to China”, Luca Curtarelli, Responsabile Business Development Italia che interverrà su “Export online nel mondo con Alibaba.com per rispondere all’emergenza Covid-19” e Alessandro Marcello, Sd Manager, che spiegherà “Come avere successo su Alibaba.com”. Seguiranno alcune testimonianze di imprenditori di successo.

«In questa fase complicata e di scenari in continuo mutamento, l’e-commerce può rappresentare sempre di più la chiave per ampliare i mercati di riferimento e rafforzare la propria competitività, per questo è fondamentale che i nostri imprenditori acquisiscano sempre maggiori competenze digitali e conoscenze sulle opportunità dell’internazionalizzazione», illustra il Segretario Generale della CCIAA e Digital Leader del Pid di Rieti, Giancarlo Cipriano.

Luca Curtarelli, Head of Business Development di Alibaba.com in Italia ha aggiunto: «L’obiettivo di Alibaba.com è aprire le porte del commercio globale alle eccellenze del Made in Italy. Sono già centinaia le PMI italiane che negli ultimi mesi si sono affidate alla nostra piattaforma per digitalizzare e ampliare il proprio business all’estero. Siamo molto orgogliosi che la Camera di Commercio di Rieti ci abbia scelti per esporre ai propri imprenditori tutte le opportunità che Alibaba.com può offrire per digitalizzare e internazionalizzare le aziende del territorio, mettendo a loro disposizione una piattaforma presente in più di 190 paesi nel mondo con oltre 20 milioni di buyer».

La partecipazione al webinar è gratuita, previa registrazione al link https://alibaba.zoom.us/meeting/register/tJcrdemorDorGdSwAJVmgGBP_meOuqEJKWrL

Per info: Ufficio Promozione Camera di Commercio di Rieti oppure Azienda Speciale Centro Italia Rieti al numero 0746/201364.





© RIPRODUZIONE RISERVATA