Rieti, webinar gratuito su come attivare pratiche turistiche rispettose dell’ambiente per ridurre i costi e aumentare l’attrattività

RIETI - Come attivare pratiche turistiche rispettose dell’ambiente, per ridurre i costi e diventare più attrattivi per i clienti”: a questo tema è dedicato il terzo e ultimo webinar gratuito, in programma domani 22 luglio dalle ore 15,00 alle 16,30, organizzato da Unioncamere Lazio, in collaborazione con le Camere di Commercio di Rieti, Viterbo, Frosinone, Latina e Roma, nell’ambito dei ciclo formativo "Far ripartire il Turismo, da protagonista", rivolto alle imprese della filiera turistica, per supportarle nella fase della ripartenza. Il link per registrarsi è https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_nopjc1OORGugpgQckfv7LQ

La locandina è visibile al seguente link https://www.unioncamerelazio.it/wp-content/uploads/2020/06/Agenda-Ciclo-Webinar-1.pdf

Dopo l’apertura a cura di Unioncamere Lazio, interverrà Federica Vazzola, Project Manager in eAmbiente Group, dove si occupa di Sistemi di Gestione e Sostenibilità, Segretario nel Consiglio Direttivo dell’Ordine dei chimici e dei fisici di Venezia, formatrice in ambito salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e consulente ambiente e sicurezza. Seguirà la relazione di Francesco Casarin, consulente in ambito ambientale, con competenze in campo energetico, nell’esecuzione di diagnosi energetiche, fornitura di illuminazione Led e vendita di energia. Sarà poi dato spazio alle domande da parte dei partecipanti. Modera Nicola Del Vecchio, esperto di riqualificazione, start-up e rebranding di strutture ricettive.

