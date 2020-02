© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Questa mattina, 18 febbraio, gli studenti della classe 3G dell’Istituto Professionale per i servizi alberghieri e ristorazione Ranieri Antonelli Costaggini di Rieti hanno effettuato una visita didattica alla Camera di commercio di Rieti accompagnati dalla professoressa Rita Cattani e dal professor Massimo Marchetti nell’ambito del progetto “Camera Orienta” realizzato all’interno delle attività del Fondo di perequazione per l’alternanza scuola-lavoro. Un momento di incontro su orientamento al lavoro e cultura di impresa per consentire ai giovani di conoscere l’evoluzione del lavoro del proprio territorio e per essere supportati operativamente anche con sessioni pratiche.Nel corso della mattinata gli studenti hanno potuto osservare da vicino le molteplici attività svolte dall’Ente camerale reatino, da quelle “storiche” relative al Registro Imprese a quelle che si sono consolidate negli anni come quelle legate alla mediazione ed alla promozione/comunicazione ed organizzazione di eventi, fino a quelle amministrative interne svolte dagli uffici segreteria, ragioneria e provveditorato. Gli studenti hanno potuto anche scoprire i numerosi servizi ed iniziative che vanno in direzione di una sempre maggiore digitalizzazione e semplificazione a vantaggio di imprese, enti e cittadini. Tra questi il “cassetto digitale”, i progetti “Eccellenze in digitale” e “Crescere in digitale”, la possibilità di effettuare gratuitamente lo Spid, il software di fatturazione elettronica gratuito, il servizio di orientamento su bandi e opportunità per imprese e aspiranti imprenditori.